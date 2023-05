Znamy wydajność nowej, taniej karty graficznej NVIDII

Czekasz na nowe, tanie karty graficzne AMD i NVIDII? Dobrze się składa! Poznaliśmy wydajność GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Szału względem poprzedniej generacji nie ma.

Najnowsza generacja kart graficznych dostępna jest w sprzedaży od ponad pół roku. Jednak zainteresowanie rodzinami AMD Radeon RX 7000 czy NVIDIA GeForce RTX 4000 nie jest zbyt duże. Chociaż wydajność w grach i programach jest wysoka, to niestety dotychczas wypuszczone modele są po prostu bardzo drogie.

GeForce RTX 4060 Ti jest o 9% wydajniejszy od poprzednika

Wiele konsumentów wybiera więc poprzednią generację lub rynek wtórny. Inne osoby czekają zaś na nieco słabsze, ale tańsze modele tej generacji. A tak się składa, że potwierdzona została specyfikacja oraz poznaliśmy wydajność nadciągającej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

W bazie wyników programu Geekbench pojawił się wpis dotyczący karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti w wersji 8 GB. Potwierdza on wcześniejsze plotki dotyczące 4352 rdzeni CUDA. Prócz tego wiemy, że GPU osiąga zegary do 2540 MHz, a zastosowana pamięć VRAM to GDDR6 typu 18 Gbps.

W teście wydajności Geekbench 5 zanotowano 146 170 punktów. Oznacza to, że GeForce RTX 4060 Ti 8 GB ma o około 9% większą wydajność niż GeForce RTX 3060 Ti. Oczywiście w grach może to wyglądać lepiej, zwłaszcza w przypadku autorskich modeli z mocnym OC. W drodze jest też GeForce RTX 4060 Ti 16 GB.

Premiera GeForce RTX 4060 Ti 8 GB planowana jest na 24 maja. Wtedy też należy spodziewać się konkurencyjnego AMD Radeon RX 7600. Jak zwykle wszystko zależeć będzie od sugerowanych cen.

