Mały i lekki SSD, który wygląda jak egipski skarabeusz

Szukasz nowej pamięci przenośnej? Liczy się dla Ciebie nie tylko wydajność, ale i wygląd? W takim razie Bettle X31 od SK hynix może Cie zainteresować.

Dyskietki to już prawdziwa prehistoria, o której wiele osób w 2023 roku dawno zapomniało. Aktualnie nawet mało kto korzysta z płyt CD lub DVD. Może z wyjątkiem zacofanych urzędów, policji czy szpitali. Na popularności zyskują za to przenośne HDD i SSD, które oferują znacznie większe pojemności oraz wyższą wydajność.

SK hynix Bettle X31 wyceniono na 425 złotych za 1 TB

Wygląda na to, że jeden z czołowych producentów kości NAND i kontrolerów również zauważył ten trend. Południowokoreańska firma SK hynix pokazała właśnie swoje zewnętrzne SSD. Kuszą ona niewielkim rozmiarem i obudową, której stylistyka oparta została podobno na egipskich skarabeuszach.

SK hynix Bettle X31 to przenośne SSD o wymiarach 74 x 46 x 15 milimetrów i masie zaledwie 53 gramów. Mamy tutaj do czynienia z interfejsem USB 3.2 Gen 1 (do 10 Gbps). W środku umieszczono nośnik półprzewodnikowy SK hynix BC711, który podpięty jest do mostka ASMedia ASM2362 (PCI Express 3.0 x2).

Użyty nośnik dysponuje pamięcią podręczną DRAM, a więc nie ma większego problemu uzyskaniem wydajności do około 1055 MB/s. A wszystko to przy zachowaniu niskich temperatur do 41°C.

SK hynix Bettle X31 dostępny jest już w sprzedaży w Korei Południowej, do wyboru jest wersja o pojemności 512 GB lub 1 TB. Sugerowana cena za większy wariant to 138 000 wonów, a więc około 425 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji, a w opakowaniu znajdziemy również silikonowe etui ochronne.

Źródło zdjęć: SK hynix

Źródło tekstu: ITSub잇섭, oprac. własne