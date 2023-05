Gry będą drogie. Kolejny duży wydawca planuje podwyżki cen

Grono producentów i wydawców gier wyceniających swoje tytuły horrendalnie wysoko znowu się powiększa. Tym razem mowa o japońskiej firmie SEGA.

Granie w gry to już od dawna nie jest tanie hobby. Wydajny zestaw komputerowy to wydatek kilku tysięcy złotych, a wcale nie lepiej wygląda cena konsoli i dobrego telewizora. Często trzeba do tego jeszcze doliczyć wygodne peryferia - zestaw słuchawkowy oraz myszka i klawiatura.

SEGA również zwiększy ceny swoich gier do 70 dolarów

Wygląda jednak na to, że same gry również będą już niedługo znacznie droższe. Kolejny z dużych producentów i wydawców gier chce dołączyć do firm, których tytuły na start kosztują 70 dolarów (ok. 289 złotych).

W kwietniu 2023 miało miejsce opublikowanie całorocznych wyników finansowych japońskiego giganta w postaci Sega Sammy Holdings. Następnie dyrektor generalny oraz dyrektor finansowy wzięli udział w sesji Q&A. Jednak dopiero teraz udostępniono transkrypt z języka japońskiego na angielski.

Haruki Satomi oraz Koichi Fukaza zostali zapytani czy planowana jest pójście śladami innych wydawców i producentów gier, a więc podwyżka cen. Niestety odpowiedź jest twierdząca. SEGA chce zweryfikować ceny tytułów, które ich zdaniem są współmierne do wzrostu cen i dopasować je do warunków rynkowych.

Pierwszą podwyżkę zaserwowało nam w sierpniu 2020 roku Take-Two Interactive, wyceniając NBA 2K21 na 70 dolarów. Momentalnie w ich ślady poszło Sony i Activision. Później do tego grona dołączyło EA i Square Enix, podnosząc ceny nie tylko gier konsolowych, ale również wersji na PC.

W tym miesiącu Microsoft i Nintendo również wydali nowe tytuły wycenione na 70 dolarów, a zgodnie z dotychczasowymi informacjami taka same cena ma dotyczyć tegorocznego Skull & Bones od Ubisoftu. Należy pamiętać, że mowa o wersjach podstawowych. Wersje limitowane i kolekcjonerskie są jeszcze droższe.

Ostatnia duża premiera firmy SEGA miała miejsce w listopadzie 2022. Był to Sonic Fronties wyceniony na 60 dolarów, który do końca marca sprzedał się w 3,2 milionach egzemplarzy. Nadchodzące gry to Sonic Origins Plus, Etrian Odyssey Origins Collection i Samba de Amigo: Party Central planowane na lato.

Źródło zdjęć: SEGA

Źródło tekstu: VideoGameChronicle, oprac. własne