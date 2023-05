Wybrane Radeony RX 7900 XTX mają sporą wadę

Jesteś posiadaczem karty graficznej Radeon RX 7900 XTX? Jeśli to autorski model firmy PowerColor to możesz mieć problem. Warto zainteresować się temperaturami GPU.

Najnowsze karty graficzne AMD debiutowały w grudniu 2022 roku. I chociaż od tego czasu minęło już 5 miesięcy to w sklepach nadal dostępne są tylko dwa modele. W tym czasie NVIDIA pokazała już cztery. Czerwoni ograniczyli się zaś tylko do Radeona RX 7900 XT oraz RX 7900 XTX.

Masz Radeona od PowerColor? Sprawdź temperatury!

Tym samym AMD nie ma ani najmocniejszych, ani najtańszych kart graficznych w aktualnej generacji. W obu przypadkach tytuł ten należy do Zielonych. Oczywiście to się może z czasem zmienić, bo obie firmy planują wypuszczenie kolejnych, dużo tańszych modeli jak Radeon RX 7600 czy GeForce RTX 4060 Ti.

Wygląda jednak na to, że dotychczasowe karty graficzne AMD Radeon RX 7000 nie są pozbawione wad. Przynajmniej gdy mowa o autorskich modelach PowerColor. Niemiecka redakcja Igor'sLAB odkryła problem z wysokimi temperaturami, zwłaszcza jeśli mowa o różnicy między średnią temperaturą GPU i tzw. hot-spot. Mowa o droższym modelu PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil.

Niemiec postanowił rozebrać kartę do analizy i już na pierwszy rzut oka widać było winowajcę. Pasty termoprzewodzącej na rdzeniu było sporo, ale została nałożona w niewłaściwy sposób. Część GPU nie była wcale pokryta. Wyczyszczenie i własnoręczne nałożenie pasty pozwoliło obniżyć znacząco temperatury. Średnia wartość z 80°C spadła do 75°C, zaś temperatura hot-spot z 110°C do 93-95°C.

Igor'sLAB skontaktowało się z firmą PowerColor. Tajwańczycy potwierdzili, że był problem na linii montażowej. Został on jednak już rozwiązany, co więcej dotyczył tylko ułamka wyprodukowanych kart graficznych. Nie wiadomo czy dotyczył on tylko modelu Red Devil, ale Igor'sLAB twierdzi, że nie.

Zidentyfikowaliśmy problem na linii produkcyjnej, gdzie niektóre karty doświadczają wyższych temperatur hot-spot niż zwykle. Zweryfikowaliśmy, że dzieje się tak w przypadku niewielkiego odsetka całkowitej produkcji i jesteśmy już w trakcie wymiany pasty termoprzewodzącej. Dzięki nowym informacjom od Igor'sLab sprawdzamy również, czy zmiana sposobu montażu coolera na karcie przyczyni się do poprawy wydajności termicznej. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem tej sytuacji, aby zapewnić naszym klientom produkty najwyższej jakości. Jeśli ktoś doświadcza tego problemu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@powercolor.com

