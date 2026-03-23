Sennheiser idzie pod młotek. Szwajcarzy chcą się pozbyć kultowej marki

Dział konsumencki marki Sennheiser, odpowiedzialny za produkcję popularnych słuchawek dla masowego odbiorcy, wkrótce może ponownie zmienić właściciela. Jak donosi niemiecki serwis Heise Online, obecny posiadacz marki, szwajcarska firma Sonova, ogłosił plany sprzedaży tego segmentu, aby w pełni skupić się na swojej podstawowej, pierwotnej działalności. Szwajcarzy zamierzają rozwijać wyłącznie ofertę aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, wykluczając elektronikę użytkową ze swojego długoterminowego portfolio.

Przyszedł nowy szef i zamiata

Sonova przejęła dział konsumencki Sennheisera w 2021 roku, a ówczesny dyrektor generalny, Arnd Kaldowski, zapewniał o kontynuacji dotychczasowej wizji operacyjnej. W dużej mierze tak się też działo. Sytuacja uległa jednak całkowitej zmianie po tym, gdy we wrześniu 2025 roku stanowisko CEO objął Eric Bernard, który zdecydował się poszukać nowego nabywcy. Przedstawiciele firmy zapewniają o chęci znalezienia najlepszego możliwego właściciela, jednak los pracowników i przyszłych produktów pozostaje niejasny.

Sennheiser ma ponad 80-letnie doświadczenie w tworzeniu sprzętu audio, w tym słuchawek, mikrofonów i soundbarów. Producent zapisał się w historii audio m.in. dzięki pierwszym słuchawkom o konstrukcji otwartej oraz kultowemu modelowi HD 25, który na lata zdefiniował rynek sprzętu profesjonalnego. Z kolei niedawno wydany model HDB 630 połączył świat Bluetooth ze słuchawkami przewodowymi z serii HD, dostarczając w wygodnej, bezprzewodowej formie najwyższą jakość ćwieku.

Przejęcie konsumenckiego działu Sennheisera, odpowiedzialnego za m.in. słuchawki Bluetooth (w tym serię Momentum) oraz sporą część nowych przewodowych modeli z serii HD, przez szwajcarską Sonovę wywołało wśród fanów marki mieszane odczucia. Chociaż pod nowymi skrzydłami Sennheiser zaprezentował kilka udanych modeli jak właśnie HDB 630, z drugiej na firmę spadła fala krytyki za obniżenie jakość produktów – co dotyczyło zwłaszcza słuchawek Momentum 4 Wireless, które w części partii produktowych szybko się psuły i nękane były wadami materiałowymi.