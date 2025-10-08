Sprzęt

Sennheiser HDB 630: nowe słuchawki Bluetooth dla audiofila

Sennheiser zaprezentował nowe słuchawki Bluetooth – HDB 630 – skierowane do wymagających fanów muzyki oczekujących najwyższej jakości dźwięku zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:37
0
Sennheiser HDB 630 łączą cechy przewodowych słuchawek z linii HD oraz topowego modelu wokółusznego z Bluetooth – Momentum 4 – który konstrukcyjnie stał się podstawą do budowy ogłoszonej właśnie nowości. Muszle i pałąk są niemal identyczne, choć zyskały wygląd jak z modelu klasy premium. 

Słuchawki Sennheiser HDB 630 wykorzystują 42-milimetrowy przetwornik dynamiczny produkowany w Irlandii. Producent obiecuje naturalne i dynamiczne brzmienie, z wyraźnym pasmem średnich tonów oraz precyzyjną prezentacją wokali. 

Użytkownik może wybierać pomiędzy przewodowym odsłuchem przez złącze USB-C lub analogowe gniazdo 3,5 mm oraz bezprzewodowym przesyłem dźwięku przez Bluetooth 5.2 ze wsparciem dla kodeka aptX Adaptive. Sennheiser obiecuje audiofilski dźwięk Hi-Res, nie podał jednak dokładnej wersji kodeka i czy mieści w sobie również bezstratny komponent aptX Lossless.

W komplecie ze słuchawkami znalazł się adapter USB-C Bluetooth, pozwalający na korzystanie z kodeka aptX Adaptive nawet na tych smartfonach, które standardowo takiej jakości dźwięku przez Bluetooth nie oferują. Według producenta, dzięki temu aż 80% dostępnych na rynku smartfonów pozwoli na odsłuch na HDB 630 w wysokiej rozdzielczości, podczas gdy bez adaptera taki poziom dostępny jest jedynie na około 16% urządzeń. Oprócz tego słuchawki obsługują sygnał audio do jakości 24 bit/96 kHz przez USB-C oraz przez przewód analogowy, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób korzystających zarówno z serwisów streamingowych, jak i plików high-res.

Nowy model został wyposażony w parametryczny equalizer dostępny w aplikacji Smart Control Plus, bardziej zaawansowany niż tradycyjny korektor graficzny. Użytkownik może precyzyjnie dostosować charakter brzmienia, a profile ustawień można łatwo udostępniać innym, a w przyszłości także generować w formie kodów QR.  

Sennheiser HDB 630 oferują również funkcję crossfeed, inspirowaną referencyjnym modelem słuchawek HE 1, która ma zmniejszać zmęczenie słuchu, delikatnie miksując kanały lewy i prawy, w naturalny sposób imitując odsłuch z kolumn. HDB 630 oferują także regulowaną aktywną redukcję szumów, tryb transparentny czy wykrywanie zdjęcia z głowy.

Słuchawki zapewniają do 60 godzin pracy na baterii i szybkie ładowanie – 10 minut wystarcza na 7 godzin słuchania. 

Komfort użytkowania gwarantują miękkie, lekkie nauszniki z japońskiej skóry proteinowej IDEATEX, a w zestawie znalazło się twarde etui, kable USB-C i analogowy, adapter samolotowy oraz adapter Bluetooth USB-C. 

HDB 630 będzie można zamawiać w przedsprzedaży w cenie 499,90 euro (lub 499,95 USD), a pierwsze wysyłki będą realizowane od 21 października 2025 roku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy słuchawki oficjalnie trafią do Polski, ale ich cena nie będzie niska – wyniesie prawdopodobnie około 2100 zł.

Sennheiser słuchawki bluetooth słuchawki wokółuszne Sennheiser HDB 630
Zródła zdjęć: Sennheiser