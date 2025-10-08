Najlepsze okazje na Amazon Prime Day? Lepiej ich nie klikaj

Amazon Prime Day, czyli wydarzenie, które rozpoczyna jesienny sezon zakupowy, w tym roku wywołało wyjątkowo dużą aktywność cyberprzestępców. Eksperci firmy Check Point Research ostrzegają, że w ostatnim czasie pojawiła się ogromna liczba fałszywych stron i kampanii phishingowych, które podszywają się pod amerykańskiego potentata sprzedażowego. Wszystko po to, by kraść dane logowania i informacje płatnicze klientów.

Analitycy Check Pointa alarmują, że tylko w pierwszych trzech tygodniach września 2025 roku zarejestrowano 727 nowych domen powiązanych z Amazonem. 1 na 18 z nich została oznaczona jako złośliwa lub podejrzana, natomiast 1 na 36 zawierała w nazwie frazę „Amazon Prime”. To wyraźny sygnał, że cyberprzestępcy coraz skuteczniej wykorzystują zaufanie i pośpiech klientów, żerując na gorączce zakupów i ekskluzywnych promocjach.

Jednym z najbardziej groźnych przykładów była kampania „Payment Not Authorized”, skierowana do użytkowników Amazon Prime w Brazylii. Ofiary otrzymywały e-maile po portugalsku, w których informowano, że płatność za subskrypcję nie została zatwierdzona. Po kliknięciu przycisku „Zaktualizuj teraz” użytkownicy trafiali na perfekcyjnie podrobioną stronę Amazonu, gdzie wpisywali swoje dane logowania – prosto w ręce oszustów.

W innym przypadku fałszywy plik PDF dotyczący wstrzymanego członkostwa w Amazon Prime straszył blokadą subskrypcji z powodu problemu z kartą. Kliknięcie linku w dokumencie prowadziło do fałszywego portalu płatniczego, którego jedynym celem było wyłudzenie danych kart kredytowych.