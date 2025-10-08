Bezpieczeństwo

Najlepsze okazje na Amazon Prime Day? Lepiej ich nie klikaj

Trwa kolejna edycja festiwalu przecen Amazon Prime Day. Jak się okazuje, na użytkowników korzystających z tego święta promocji przypuścili atak cyberprzestępcy, tworzący fałszywe strony sklepu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Najlepsze okazje na Amazon Prime Day? Lepiej ich nie klikaj

Amazon Prime Day, czyli wydarzenie, które rozpoczyna jesienny sezon zakupowy, w tym roku wywołało wyjątkowo dużą aktywność cyberprzestępców. Eksperci firmy Check Point Research ostrzegają, że w ostatnim czasie pojawiła się ogromna liczba fałszywych stron i kampanii phishingowych, które podszywają się pod amerykańskiego potentata sprzedażowego. Wszystko po to, by kraść dane logowania i informacje płatnicze klientów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Analitycy Check Pointa alarmują, że tylko w pierwszych trzech tygodniach września 2025 roku zarejestrowano 727 nowych domen powiązanych z Amazonem. 1 na 18 z nich została oznaczona jako złośliwa lub podejrzana, natomiast 1 na 36 zawierała w nazwie frazę „Amazon Prime”. To wyraźny sygnał, że cyberprzestępcy coraz skuteczniej wykorzystują zaufanie i pośpiech klientów, żerując na gorączce zakupów i ekskluzywnych promocjach. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Ultramaryna
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon REALME 14 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Szary
Smartfon REALME 14 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Szary
-50.99 zł
2149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2099 zł
Smartfon BLACKVIEW BV9300 Pro 8/256GB 6.7" 120Hz Pomarańczowy
Smartfon BLACKVIEW BV9300 Pro 8/256GB 6.7" 120Hz Pomarańczowy
0 zł
1249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249.99 zł
Advertisement

Jednym z najbardziej groźnych przykładów była kampania „Payment Not Authorized”, skierowana do użytkowników Amazon Prime w Brazylii. Ofiary otrzymywały e-maile po portugalsku, w których informowano, że płatność za subskrypcję nie została zatwierdzona. Po kliknięciu przycisku „Zaktualizuj teraz” użytkownicy trafiali na perfekcyjnie podrobioną stronę Amazonu, gdzie wpisywali swoje dane logowania – prosto w ręce oszustów.

W innym przypadku fałszywy plik PDF dotyczący wstrzymanego członkostwa w Amazon Prime straszył blokadą subskrypcji z powodu problemu z kartą. Kliknięcie linku w dokumencie prowadziło do fałszywego portalu płatniczego, którego jedynym celem było wyłudzenie danych kart kredytowych. 

Specjaliści Check Pointa zalecają dokładne sprawdzanie adresów stron i domen, nieklikanie w linki z e-maili ani załączników PDF, włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) oraz korzystanie z aktualnego oprogramowania ochronnego, które blokuje zagrożenia, zanim dotrą do użytkownika.

Image
telepolis
amazon amazon prime oszustwo Amazon Prime Day Check Point Research
Zródła zdjęć: PJ McDonnell / Shutterstock
Źródła tekstu: Check Point Research