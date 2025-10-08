CERT ostrzega: Natychmiast zaktualizuj Chrome, jesteś w niebezpieczeństwie

CERT-in, czyli Indyjski Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe opublikował ostrzeżenie nakazujące natychmiastową aktualizację Chrome. Zagrożenie to dotyczy komputerów stacjonarnych i laptopów. Na całe szczęście wykryta luka nie obejmuje urządzeń z Androidem i iOS, jak tablety i smartfony. To jednak niewielkie pocieszenie, biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie odkryte luki ze sobą niosą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zaktualizuj Chrome

Wedle CERT-in luki te mogą być wykorzystane do przeprowadzenia ataku, w razie gdybyśmy tylko weszli na złośliwą stronę internetową. Są one obecne w wersjach przeglądarki starszych, niż v 141.0.7390.65/.66 dla Windowsa i macOS, oraz starszych, niż v 141.0.7390.65 dla Linuxa.

Jak zaktualizować Chrome? To bardzo proste. Po pierwsze trzeba kliknąć menu, czyli te trzy kropki w prawym, górnym rogu okna przeglądarki:

Następnie z rozwijanej listy wybrać opcję Pomoc > Google Chrome — informacje:

Tam zobaczycie informację o aktualizacji przeglądarki. Ta powinna przebiegać automatycznie. Jeśli nie to właśnie z tego menu możecie ją ręcznie wymusić.