CERT ostrzega: Natychmiast zaktualizuj Chrome, jesteś w niebezpieczeństwie

Nie ważne, czy korzystasz z Windowsa, Linuxa, czy macOS. Jeśli na Twoim komputerze znajduje się Chrome, to musisz jak najszybciej zaktualizować przeglądarkę. 

CERT-in, czyli Indyjski Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe opublikował ostrzeżenie nakazujące natychmiastową aktualizację Chrome. Zagrożenie to dotyczy komputerów stacjonarnych i laptopów. Na całe szczęście wykryta luka nie obejmuje urządzeń z Androidem i iOS, jak tablety i smartfony. To jednak niewielkie pocieszenie, biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie odkryte luki ze sobą niosą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zaktualizuj Chrome

Wedle CERT-in luki te mogą być wykorzystane do przeprowadzenia ataku, w razie gdybyśmy tylko weszli na złośliwą stronę internetową. Są one obecne w wersjach przeglądarki starszych, niż v 141.0.7390.65/.66 dla Windowsa i macOS, oraz starszych, niż v 141.0.7390.65 dla Linuxa. 

Jak zaktualizować Chrome? To bardzo proste. Po pierwsze trzeba kliknąć menu, czyli te trzy kropki w prawym, górnym rogu okna przeglądarki:

CERT ostrzega: Natychmiast zaktualizuj Chrome, jesteś w niebezpieczeństwie

Następnie z rozwijanej listy wybrać opcję Pomoc > Google Chrome — informacje:

CERT ostrzega: Natychmiast zaktualizuj Chrome, jesteś w niebezpieczeństwie

Tam zobaczycie informację o aktualizacji przeglądarki. Ta powinna przebiegać automatycznie. Jeśli nie to właśnie z tego menu możecie ją ręcznie wymusić.

CERT ostrzega: Natychmiast zaktualizuj Chrome, jesteś w niebezpieczeństwie

Warto zrobić to jak najszybciej. Pamiętajmy, że mimo iż ostrzeżenie wydał indyjski CERT, to zagrożenie jest globalne i dotyczy wszystkich użytkowników.

Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis, aileenchik / Shutterstock.com
Źródła tekstu: gadgets360