Huawei ma nowy smartwatch. Na start 500 zł taniej
Jeden z najlepszych zegarków Huawei – WATCH Ultimate 2 – doczekał się nowego wariantu. Z okazji premiery producent kusi bardzo mocną obniżką 500 zł. Sprzedaż już ruszyła.
Seria smartwatchy Huawei WATCH Ultimate 2 powiększył się o zielony wariant kolorystyczny. Koperta wykonana z wytrzymałego stopu cyrkonu jest w nowej wersji ozdobiona ceramicznym bezelem w stylowych kolorach – zieleni i bieli.
Seria Huawei WATCH Ultimate 2 to najbardziej zaawansowane smartwatche w ofercie marki. Chociaż producent podkreśla cechy przydatne dla nurków, solidny zestaw funkcji sprawdzi się w każdym scenariuszu. WATCH Ultimate 2 wyróżnia się wysoką trwałością dzięki zastosowaniu stopu cyrkonu i szafirowego szkła, a także niezależną łącznością zapewnianą przez funkcję eSIM. Model oferuje do 4,5 dnia pracy przy typowym użytkowaniu oraz szereg funkcji monitorujących samopoczucie.
Zegarek oferuje profesjonalne tryby sportowe, w tym nurkowanie do 150 metrów, biegi przełajowe czy tryb golfowy. Umożliwia również wgrywanie tras i przeglądanie map bez konieczności sięgania po smartfon, co sprawdza się zwłaszcza podczas outdoorowych aktywności.
Ceny i dostępność
Cena Huawei WATCH Ultimate 2 Green wynosi 3999 zł, ale w ofercie premierowej od 23 marca do 26 kwietnia 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 500 zł.
Zegarek wchodzi do sprzedaży w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl.
W tym samym okresie, z okazji poszerzenia portfolio, rekomendowana cena modelu Huawei WATCH Ultimate 2 w kolorze niebieskim – wynosi 3499 zł oraz czarnym – 2999 zł.