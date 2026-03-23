Ukryli go na Prime Video. Ten serial warto odkopać - nadal aktualny

Brytyjska aktorka ma za sobą naprawdę udany rok

Mowa, o Erin Doherty (w "Dojrzewaniu" zagrała postać psycholożki), która ma teraz za sobą naprawdę udany rok. Brytyjska aktorka znalazła się ostatnio w centrum uwagi. Nic dziwnego, że ją w końcu dostrzeżono — dostała ostatnio naprawdę dużo nagród. Zgarnęła nagrodę Primetime Emmy, nagrodę Critics Choice Awards, a także Złoty Glob za porywającą rolę w miniserialu "Dojrzewanie".

Niektórzy mogą ją także kojarzyć z roli księżniczki Anny w serialu Netflixa "The Crown" i Mary Carrin w produkcji Disney+ "Tysiąc ciosów". Okazuje się, że u progu kariery, zagrała w serialu, który powinni zobaczyć wszyscy ci, którzy siedzą z nosem zanurzonym w mediach społecznościowych.

"Chloe" serial, którego nie warto przegapić

Większość osób może nie wiedzieć, że to właśnie Doherty zagrała główną rolę w sześcioodcinkowym dramacie psychologicznym BBC z 2022 roku. Wtedy była jeszcze mało znaną brytyjską aktorką. Wcieliła się ona tam w rolę samotnej dwudziestolatki, która po śmierci przyjaciółki z dzieciństwa - Chloe (w tej roli Poppy Gilbert), której pasjonujące życie śledziła poprzez social media, przyjmuje nową tożsamość. Wszystko po to, aby wkroczyć w pozornie idealne życie oraz zamożne kręgi towarzyskie zmarłej. Przede wszystkim jednak po to, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z jej starą przyjaciółką.

Mroczne sekrety, influencerzy i dużo internetu

Prasa zagraniczna oceniła, że Erin Doherty wspięła się w serialu "Chloe" na wyżyny swojego talentu. Niektórzy są nawet zdania, że rola w tym serialu to lekko niedoceniony, ale z całą pewnością niesłychanie przejmujący występ w jej karierze. Czy faktycznie jest to kawałek kina, które jest nadal w stanie przyprawić nas o gęsią skórkę?