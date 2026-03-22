Fallout zaskoczy w trzecim sezonie. Pojawi się tam coś z gier

Serial Fallout na Amazon Prime Video cieszy się dużym powodzeniem - i to nie tylko wśród fanów legendarnej serii gier RPG. Niedawno skończył się drugi sezon, a w przygotowaniu jest już trzeci, a twórczyni serialu już zapowiada, że wreszcie znajdą się w nim elementy, które bardzo bezpośrednio połączą telewizyjnego Fallouta z grami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trzeci sezon Fallout jeszcze bardziej zbliży się do gier

Geneva Robertson-Dworet wypowiadała się ostatnio na łamach magazynu SFX o serialu Fallout i o tym, co trzyma w zanadrzu na nadchodzący sezon. Dworet postawiła sprawę jasno – w trzecim sezonie Fallouta pojawią się nowe elementy z gier, które nie były do tej pory wcielone w fabułę poprzednich sezonów. "Wiemy, że Ghul zmierza do Kolorado, ale na pustkowiu różne bzdety co chwilę odciągają nas od głównej ścieżki" – powiedziała twórczyni.

Showrunnerka serialu zapowiada, że "mapa" serialu poszerzy się o nowe lokacje, bo Lucy, Max i inne postaci będą zmierzały w zupełnie innych kierunkach. "Od strony narracyjnej jest wiele rzeczy z gier wideo, które chcieliśmy wprowadzić już od pierwszego sezonu – teraz nadeszła na to idealna chwila" – dodała Dworet, nie chcąc jednak wyjawić, co dokładnie ma na myśli.

Co do fabuły i kierunku, w jakim będzie zmierzał trzeci sezon serialu Fallout – aktor Aaron Moten (serialowy Max) spodziewa się, że będzie jeszcze więcej chaosu i nie może się doczekać ponownej współpracy z Ellą Purnell. Z kolei producent Jonathan Nolan planuje stworzyć drogą funkcjonalnego, 12-metrowego robota Liberty Prime Alpha na potrzeby sezonu trzeciego przy pomocy efektów praktycznych.