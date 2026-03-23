LG z dużym przełomem. Laptopy będą pracować nawet o 48% dłużej

LG zapowiada ważny krok dla rynku laptopów. Firma rusza z masową produkcją pierwszego na świecie panelu LCD do notebooków, który obsługuje odświeżanie 120 Hz, a jednocześnie potrafi zejść nawet do 1 Hz. To rozwiązanie ma poprawić czas pracy na baterii i zbliżyć laptopy do standardów, które od kilku lat znamy już ze smartfonów premium.

Pierwsze laptopy z tymi matrycami to będzie seria Dell XPS

Nowy ekran wykorzystuje technologię Oxide TFT, która ma ograniczać upływ energii wtedy, gdy wyświetlacz pracuje z niską częstotliwością odświeżania. W praktyce panel sam rozpoznaje, czy na ekranie coś się zmienia. Gdy obraz pozostaje statyczny, odświeżanie może zostać automatycznie obniżone. Według LG przekłada się to na nawet 48% lepszą efektywność energetyczną względem obecnie stosowanych rozwiązań.

To o tyle istotne, że właśnie ekran należy do elementów laptopa, które najmocniej wpływają na zużycie energii. Im wyższe odświeżanie, tym lepsza płynność obrazu, ale też większy pobór mocy. Możliwość dynamicznego schodzenia do 1 Hz ma więc dać użytkownikowi to, co najlepsze z dwóch światów - płynny obraz wtedy, gdy jest potrzebny, i oszczędzanie baterii wtedy, gdy na ekranie niewiele się dzieje.

Pierwsze laptopy z nowym panelem mają pojawić się w rodzinie Dell XPS, pokazanej już podczas targów CES 2026. Podstawowa wersja ekranu zaoferuje rozdzielczość 1920 x 1200 px. Będą też droższe warianty OLED, ale tam zakres VRR będzie już węższy i wyniesie 20-120 Hz.

Nad podobnymi rozwiązaniami pracują też Intel i BOE, stawiając między innymi na technologię LTPO. W tym przypadku dodatkową rolę mają odgrywać algorytmy AI, które będą analizować sytuację i dobierać moment przejścia na 1 Hz, na przykład wtedy, gdy użytkownik odchodzi od komputera albo przez dłuższą chwilę nie wykonuje żadnych działań.