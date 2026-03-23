Kolejny martwy Ryzen 7 9800X3D. Nowy BIOS nie pomaga

O awariach procesorów AMD Ryzen 9000X3D słyszymy już od wielu miesięcy. Występują one na płytach głównych wszystkich producentów, ale głównie przeważają konstrukcje firm ASRock i ASUS. Czasami to "tylko" restartujący się PC, innym razem fizyczne uszkodzenia gniazda i/lub CPU. Najnowsze BIOS-y miały to wyeliminować, ale w sieci wciąż pojawiają się kolejne przypadki problemów i martwych procesorów.

Komputer przestał się uruchamiać, a części trafiły na gwarancję

Ostatnie doniesienia pochodzą od użytkownika Reddita. Jego komputer działał bez zarzutu przez około rok. Mówimy o zestawie AMD Ryzen 7 9800X3D + ASRock X870 Pro RS WiFi, czyli konfiguracji, która zdążyła już zyskać złą sławę. Co istotne, wcześniejsze wersje BIOS-u nie powodowały u niego żadnych problemów. Sytuacja zmieniła się dopiero po instalacji firmware z numerem 4.10, po której komputer miał się zawiesić.

Internauta twierdzi, że nie podkręcał swojego PC, włączone miał tylko AMD EXPO. Po aktualizacji stale świeciły się kontrolki od CPU i RAM, a komputer nie przechodził etapu bootowania. Po przeprowadzeniu podstawowej diagnostyki właściciel zestawu zdecydował się odesłać procesor i płytę główną na gwarancję. Niestety, nie zrobił on wcześniej zdjęć gniazda i podstawy układu, co by rzuciło więcej światła na sprawę.