ING wprowadza 2-godzinne blokady konta. Dotyczy każdego

ING wprowadza nietypową funkcję, która ma potencjalnie uchronić użytkowników przed oszustwem. Bank pozwoli ograniczyć dostęp do konta.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
ING Bank Śląski poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji dla wszystkich klientów. Nazywa się ona "ograniczenie dostępu" i ma przysłużyć się większemu bezpieczeństwu. Skorzystają z niej przede wszystkim osoby, które podejrzewają, że mogły paść ofiarą oszustwa.

ING ograniczy dostęp

ING pozwala teraz użytkownikom samodzielnie włączyć ograniczenie dostępu w Moim ING. Spowoduje to, że bankowość będzie działać w minimalnym zakresie. W tym czasie nie da się zrobić żadnego przelewu (również własnego) oraz potwierdzić płatności (w tym 3DSecure i BLIK). Do tego zablokowane będą wszystkie dyspozycje, które wymagają autoryzacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C Nano
0 zł
339 zł - najniższa cena
Kup teraz 339 zł
Nadal będziesz mieć możliwość podglądu danych w bankowości i dostęp do części funkcji. Zobaczysz swoje produkty, sprawdzisz salda i historie transakcji. Zgłosisz reklamację lub oszustwo. Skorzystasz też z niektórych funkcji bezpieczeństwa np. wyłączenia płatności zbliżeniowych. Podczas włączania trybu ograniczonego dostępu możesz też czasowo zastrzec swoje karty i dokumenty.

informuje ING.

Co ważne, ograniczony dostęp będzie aktywny do momentu, aż sami go nie wyłączymy. To jednak będzie możliwe dopiero po 2 godzinach od włączenia, aby zminimalizować ryzyko oszustwa. Wyjątek stanowi dezaktywacja za pomocą klucza U2F lub dyspozycji w miejscu spotkań. Wtedy ograniczony dostęp do się wyłączyć wcześniej niż po upływie wspomnianych 2 godzin.

Yubico Security Key C NFC by Yubico
169,00 zł
Yubico YubiKey 5C NFC
249,00 zł
Źródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ING Bank Śląski