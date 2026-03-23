ING wprowadza 2-godzinne blokady konta. Dotyczy każdego

ING Bank Śląski poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji dla wszystkich klientów. Nazywa się ona "ograniczenie dostępu" i ma przysłużyć się większemu bezpieczeństwu. Skorzystają z niej przede wszystkim osoby, które podejrzewają, że mogły paść ofiarą oszustwa.

ING ograniczy dostęp

ING pozwala teraz użytkownikom samodzielnie włączyć ograniczenie dostępu w Moim ING. Spowoduje to, że bankowość będzie działać w minimalnym zakresie. W tym czasie nie da się zrobić żadnego przelewu (również własnego) oraz potwierdzić płatności (w tym 3DSecure i BLIK). Do tego zablokowane będą wszystkie dyspozycje, które wymagają autoryzacji.

Nadal będziesz mieć możliwość podglądu danych w bankowości i dostęp do części funkcji. Zobaczysz swoje produkty, sprawdzisz salda i historie transakcji. Zgłosisz reklamację lub oszustwo. Skorzystasz też z niektórych funkcji bezpieczeństwa np. wyłączenia płatności zbliżeniowych. Podczas włączania trybu ograniczonego dostępu możesz też czasowo zastrzec swoje karty i dokumenty. informuje ING.