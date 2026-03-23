ING wprowadza 2-godzinne blokady konta. Dotyczy każdego
ING wprowadza nietypową funkcję, która ma potencjalnie uchronić użytkowników przed oszustwem. Bank pozwoli ograniczyć dostęp do konta.
ING Bank Śląski poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji dla wszystkich klientów. Nazywa się ona "ograniczenie dostępu" i ma przysłużyć się większemu bezpieczeństwu. Skorzystają z niej przede wszystkim osoby, które podejrzewają, że mogły paść ofiarą oszustwa.
ING ograniczy dostęp
ING pozwala teraz użytkownikom samodzielnie włączyć ograniczenie dostępu w Moim ING. Spowoduje to, że bankowość będzie działać w minimalnym zakresie. W tym czasie nie da się zrobić żadnego przelewu (również własnego) oraz potwierdzić płatności (w tym 3DSecure i BLIK). Do tego zablokowane będą wszystkie dyspozycje, które wymagają autoryzacji.
Nadal będziesz mieć możliwość podglądu danych w bankowości i dostęp do części funkcji. Zobaczysz swoje produkty, sprawdzisz salda i historie transakcji. Zgłosisz reklamację lub oszustwo. Skorzystasz też z niektórych funkcji bezpieczeństwa np. wyłączenia płatności zbliżeniowych. Podczas włączania trybu ograniczonego dostępu możesz też czasowo zastrzec swoje karty i dokumenty.
Co ważne, ograniczony dostęp będzie aktywny do momentu, aż sami go nie wyłączymy. To jednak będzie możliwe dopiero po 2 godzinach od włączenia, aby zminimalizować ryzyko oszustwa. Wyjątek stanowi dezaktywacja za pomocą klucza U2F lub dyspozycji w miejscu spotkań. Wtedy ograniczony dostęp do się wyłączyć wcześniej niż po upływie wspomnianych 2 godzin.