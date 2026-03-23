Kontrowersyjny thriller już na HBO Max. Ameryka się go bała, ominął też kina

"The Order: Ciche braterstwo" teraz na HBO

Jak widać po tegorocznych Oscarach (aż 6 statuetek powędrowało do filmu "Jedna bitwa po drugiej"), thrillery o ekstremistach w Ameryce, cieszą się powodzeniem. Obok gwiazdora Hollywood - Juda Law, na ekranie pojawili się także: Nicholas Hoult, Jurnee Smollett, Tye Sheridan oraz Marc Marcon. Reżyserem produkcji jest Justin Kurzel.

Dalsza część tekstu pod wideo

Thriller policyjny z Jude'm Law w roli głównej już na samym Prime Video narobił niemałego zamieszania. O filmie zrobiło się głośno głównie za sprawą faktu, że większość amerykańskich kin odmówiło jego emisji. Powód - bały się go pokazać. Wszystko przez to, że istniało zbyt duże prawdopodobieństwo, że może on być odebrany za zbyt aktualny. Mimo faktu, że akcja filmu przenosi nad do lat 80. Wszelkie obawy wiązały się z podsycaniem napięć politycznych, w czasie kiedy Trump wracał do Białego Domu. Zwyczajnie, nikt nie chciał, aby jakiekolwiek środowiska potraktowały elementy fabuły jako inspirację do ekstremistycznych działań.

Chodziło głównie o zbyt łatwy dostęp do broni w USA oraz do pojawiania się coraz większej liczby grup nienawiści. To właśnie ogólna wymowa filmu utrudniła mu zaistnienie w szerokiej dystrybucji.