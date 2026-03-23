Bank ostrzega: przechwycają połączenia i potwierdzają za ciebie transakcje

Odbierasz telefon od pracownika banku, a oszust przechwyca połączenie

Oszuści wypracowali sobie kilka niezawodnych metod i wciaż gnębią uczciwych Polaków. Coraz częściej, bez najmniejszych skrupułów, przechwytują połączenia od prawdziwych pracowników banku i "oskubują" z ostatniej złotówki.

Oszuści mogą podszywać się pod pracowników banku, ale mogą też przechwycać połączenia od pracowników banku i w Twoim imieniu potwierdzać transakcje. czytamy na stronie Nest Banku.

W momencie, kiedy bank wykryje na twoim koncie podejrzaną transakcję, jest wielce prawdopodobne, że jego pracownik do ciebie zadzwoni. Oszuści dokładają wszelkich starań, aby przechwytywać właśnie tego typu połączenia. Stosują całkiem nową metodę - przekierowują rozmowę, aby to oni mogli potwierdzić transakcję.

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie dać się oszukać?

Nest Bank przypomina, że istnieją sposoby, aby nie dać się zmanipulować w ten sposób i, co najważniejsze, nie są one jakieś skomplikowane. Oto, kiedy powinna zapalić się u ciebie lampka ostrzegawcza:

Jeśli ktoś namawia cię do pobrania i zainstalowania aplikacji do zdalnego dostępu do twojego urządzenia. Kiedy zadzwoni do ciebie osoba, podająca się za pracownika banku i poprosi o wpisanie specjalnego kodu na klawiaturze smartfona (kod ten jest zazwyczaj dyktowany w trakcie rozmowy). W momencie, gdy "pracownik banku" w trakcie rozmowy będzie chciał namówić cię do "zabezpieczenia konta" lub "połączenia z infolinią banku".