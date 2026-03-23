Masz konto w ING? Odetną cię od gotówki, nie zadziała nawet bankomat

ING poinformował o planowanych pracach technicznych. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Lista niedostępnych usług jest naprawdę długa.

ING ostrzega ws. weekendu

Najbliższa przerwa w ING Banku Śląskim zaplanowana jest w nocy z soboty na niedziele (28-29 marca) w godzinach od 23:00 do 06:00 nad ranem. W tym czasie bank będzie przeprowadzał prace serwisowe, co oznacza niedostępność części usług. W tym czasie utrudnienia mogą dotyczyć:

bankomatów i wpłatomatów,

bankowości internetowej Moje ING,

aplikacji mobilnej Moje ING mobile,

bankowości internetowej ING Business,

mobilnej wersji ING Business,

płatności BLIK

przelewów ekspresowych,

płatności internetowych Płać z ING,

płatności internetowych z uwierzytelnieniem 3DSecure,

specjalnego interfejsu PSD2,

zakupu produktów w Moim ING i na stronie internetowej, w tym pożyczek i kont (także oszczędnościowych).