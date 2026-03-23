Fintech
Masz konto w ING? Odetną cię od gotówki, nie zadziała nawet bankomat
Jeśli masz konto w ING Banku Śląskim, to musisz wiedzieć o najbliższym weekendzie. Klienci powinni przygotować się na utrudnienia.
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ING poinformował o planowanych pracach technicznych. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Lista niedostępnych usług jest naprawdę długa.
ING ostrzega ws. weekendu
Najbliższa przerwa w ING Banku Śląskim zaplanowana jest w nocy z soboty na niedziele (28-29 marca) w godzinach od 23:00 do 06:00 nad ranem. W tym czasie bank będzie przeprowadzał prace serwisowe, co oznacza niedostępność części usług. W tym czasie utrudnienia mogą dotyczyć:
- bankomatów i wpłatomatów,
- bankowości internetowej Moje ING,
- aplikacji mobilnej Moje ING mobile,
- bankowości internetowej ING Business,
- mobilnej wersji ING Business,
- płatności BLIK
- przelewów ekspresowych,
- płatności internetowych Płać z ING,
- płatności internetowych z uwierzytelnieniem 3DSecure,
- specjalnego interfejsu PSD2,
- zakupu produktów w Moim ING i na stronie internetowej, w tym pożyczek i kont (także oszczędnościowych).
Bank przeprasza za utrudnienia. Jeśli w tym czasie macie jakiś wyjazd lub planujecie weekendowe wyjście na miasto, to lepiej zawczasu wyposażyć się w odpowiedni zapas gotówki.