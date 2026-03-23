Fintech

Masz konto w ING? Odetną cię od gotówki, nie zadziała nawet bankomat

Jeśli masz konto w ING Banku Śląskim, to musisz wiedzieć o najbliższym weekendzie. Klienci powinni przygotować się na utrudnienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
ING poinformował o planowanych pracach technicznych. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Lista niedostępnych usług jest naprawdę długa.

ING ostrzega ws. weekendu

Najbliższa przerwa w ING Banku Śląskim zaplanowana jest w nocy z soboty na niedziele (28-29 marca) w godzinach od 23:00 do 06:00 nad ranem. W tym czasie bank będzie przeprowadzał prace serwisowe, co oznacza niedostępność części usług. W tym czasie utrudnienia mogą dotyczyć:

Wybrane okazje dla Ciebie
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
0 zł
339 zł - najniższa cena
Kup teraz 339 zł
  • bankomatów i wpłatomatów,
  • bankowości internetowej Moje ING,
  • aplikacji mobilnej Moje ING mobile,
  • bankowości internetowej ING Business,
  • mobilnej wersji ING Business,
  • płatności BLIK
  • przelewów ekspresowych,
  • płatności internetowych Płać z ING,
  • płatności internetowych z uwierzytelnieniem 3DSecure,
  • specjalnego interfejsu PSD2,
  • zakupu produktów w Moim ING i na stronie internetowej, w tym pożyczek i kont (także oszczędnościowych).

Bank przeprasza za utrudnienia. Jeśli w tym czasie macie jakiś wyjazd lub planujecie weekendowe wyjście na miasto, to lepiej zawczasu wyposażyć się w odpowiedni zapas gotówki.

Yubico Security Key C NFC by Yubico
169,00 zł
Yubico YubiKey 5C NFC
249,00 zł
