Seagate odcina użytkowników NAS-ów od podstawowych usług sieciowych

Od 15 maja 2021 roku użytkownicy NAS-ów firmy Seagate stracą dostęp do wielu kluczowych funkcji swoich urządzeń.

Firma Seagate poinformował, że od 15 maja tego roku w Europie Środkowej przestaną działać funkcje znane jako Seagate Access. Oznacza to, że wielu użytkowników NAS-ów tej firmy straci dostęp do wielu kluczowych funkcji. Chodzi między innymi o dostęp do danych na sieciowym dysku poprzez aplikacje Seagate Sdrive, Seagate MyNAS, a także Seagate Media App. Jedynym sposobem na dostanie się do zawartości NAS-a będą protokoły FTP oraz SFTP, a także standardowe rozwiązania oferowanie przez systemy macOS oraz Windows.

Pamiętaj, że jesteśmy wdzięczni za zakup dysku Seagate NAS i mamy nadzieję, że nadal będziesz się nim cieszyć pomimo tej zmiany w dostępie zdalnym za pośrednictwem Seagate Access, Sdrive, aplikacji Seagate Media i MyNAS.

- czytam w oświadczeniu firmy Seagate.

Na ten moment nie wiemy, czym spowodowana jest ta decyzja, ale z całą pewnością spowoduje oburzenie wielu użytkowników NAS-ów marki Seagate. Nie ma czemu się dziwić - tracą wiele podstawowych funkcji, za które zapłacili, kupując swoje urządzenia.

