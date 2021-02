TP-Link Mercusys MR70X – budżetowy router Wi-Fi 6 już dostępny

MR70X to pierwszy router Wi-Fi 6 w ofercie Mercusys, czyli marki należącej do TP-Linka. Dzięki temu urządzeniu zasięgiem sieci można objąć całą powierzchnię domu, a transmisja danych odznacza się dużą stabilnością. Budżetowy MR70X polecany jest zwłaszcza osobom, które cenią sobie jakość w rozsądnej cenie.

Dwupasmowy router Mercusys MR70X oferuje prędkości sięgające do 1,8 Gb/s (do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Urządzenie wyposażone zostało w gigabitowy port WAN oraz trzy gigabitowe porty LAN, dzięki którym użytkownik otrzymuje gwarancję szybkich połączeń przewodowych.

Zobacz: TP-Link wprowadza budżetowy Mercusys AC10 – router AC1200 z obsługą IPTV i Agile Config za mniej niż 100 zł

Za zasięg routera Mercusys MR70X odpowiadają cztery zewnętrzne anteny dookólne o zysku 5 dBi wspierane przez technologię Beamforming. Pozwalają one na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej, dostępnej na powierzchni całego domu.

Za sprawą technologii takich jak OFDMA i MU-MIMO router może obsłużyć wiele urządzeń jednocześnie. Ma zachowywać przy tym wysokie prędkości sieci bezprzewodowej oraz odczuwalnie zmniejsza opóźnienia w transmisji.

Jak zachwala producent, mieszkańcy bloków i domów wielorodzinnych docenią zwłaszcza technologię kolorowania BSS, która redukuje zakłócenia generowane przez sąsiednie kanały, znacznie zwiększając wydajność transmisji.

Router ma także funkcję Smart Connect, dzięki której urządzenia zawsze łączą się z najlepszym dostępnym w danym momencie pasmem Wi-Fi. Na uwagę zasługuje również mechanizm Target Wake Time, który pozwala na wydłużenie czasu uśpienia urządzeń i pracy baterii, zwłaszcza w przypadku urządzeń mobilnych i IoT.

Zobacz: Mercusys ME30 to nowy budżetowy wzmacniacz domowego Wi-Fi

Mercusys MR70X może także pracować w trybie punktu dostępowego, zapewniając urządzeniom bezprzewodowy dostęp do sieci. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w routerze Mercusys MR70X zastosowano najnowsze szyfrowanie WPA3, dzięki któremu sieć domowa zyskuje lepszą ochronę.

Rodzice mogą skorzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej, pozwalającej na zastosowanie blokady dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. Do dyspozycji użytkowników jest także funkcja QoS gwarantująca optymalizację działania, poprzez przydzielanie urządzeniom priorytetów.

Mercusys MR70X objęty jest dwuletnią gwarancją i kosztuje około 200 zł.

Zobacz: Huawei obniżył cenę routera AX3 z obsługą Wi-Fi 6+. Taniej do połowy lutego

Zobacz: Orange Funbox 6 – modem światłowodowy z Wi-Fi 6, który zmienił moją sieć domową

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Mercusys