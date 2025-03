Samsung Galaxy Z Flip7 może dostać większą baterię

Galaxy Z Flip 7 z większą baterią

Według informacji serwisu Galaxy Club , nowy składany model Samsunga może być wyposażony w baterię o pojemności 4300 mAh , co stanowi istotny wzrost w porównaniu do 4000 mAh w Galaxy Z Flip6 . Producent najprawdopodobniej zastosuje dwa ogniwa o nominalnych pojemnościach 2985 mAh oraz 1189 mAh, co łącznie daje wartość nieco poniżej 4300 mAh – firmy zwykle zaokrąglają te dane w celach marketingowych.

Większy ekran i potężny procesor

Samsung Galaxy Z Flip7 ma otrzymać większy wewnętrzny ekran o przekątnej 6,85 cala – to niewielka, ale zauważalna różnica w porównaniu do 6,7-calowego wyświetlacza w Galaxy Z Flip6. Zmianie ulegnie również zewnętrzny ekran, który urośnie z 3,4 do 4 cali, co może poprawić komfort obsługi powiadomień i aplikacji bez konieczności otwierania telefonu.