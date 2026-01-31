Rewolucja w monitorach na PC. Rynek zmieni się nie do poznania
Przez ponad 20 lat, odkąd ekrany CRT zostały wyparte przez LCD – utrzymywały się one jako wiodąca technologia na rynku PC w monitorach. Jak twierdzi jedna z czołowych firm analitycznych, bardzo wkrótce ma się to już bezpowrotnie zmienić.
Nadchodzi rewolucja na rynku monitorów
Jak podaje firma UBI Research, rynek monitorów OLED urośnie cztero‑/pięciokrotnie do 2030 roku. Obecnie sprzedaje się około 3,2 mln sztuk rocznie, w 2026 r. ma to być 5 mln, a w 2030 r. nawet 15 mln.
To dobre wieści dla całego rynku PC, który jest zdominowany przez monitory LCD o bardzo niskim kontraście oraz niewielką liczbę modeli zdolnych do realnego HDR.
Do tej pory monitory OLED były mocniej powiązane z segmentem gamingowym. Jednak w 2026 r. pojawi się szeroka fala modeli OLED dla grafików, montażystów wideo, użytkowników multimediów, a nawet do pracy biurowej. Umożliwia to przejście na nową strukturę subpikseli RGB w panelach WOLED i QD‑OLED.
Jeśli chodzi o WOLED, w ich produkcji dominuje LG Display, natomiast QD‑OLED to technologia Samsunga, który obecnie przoduje w segmencie PC. Jednocześnie TCL i inni chińscy producenci intensywnie rozbudowują linie OLED, co zapowiada większą konkurencję – również w monitorach.