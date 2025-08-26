Redmagic 11 Pro ze Snapdragonem 8 Elite 2 popisuje się w benchmarku

Najnowszy, jeszcze niewypuszczony na rynek Snapdragon 8 Elite 2 – nowy flagowy układ mobilny Qualcomma – na kilka tygodni przed oficjalną premierą został namierzony w syntetycznym teście wydajności, w popularnym benchmarku Geekbench. Wykorzystujący nową jednostkę smartfon o symbolu nubia NX809J został zidentyfikowany jako Redmagic 11 Pro, czyli zapowiadany na jesień gamingowy potwór firmy Nubia.

Z benchmarku wynika, że Snapdragon 8 Elite 2 to ośmiordzeniowy układ, w którym dwa najwydajniejsze rdzenie prime taktowane są na 4,19 GHz, a sześć wydajnościowych na 3,63 GHz. Ciekawostką jest, że w poprzednich wyciekach rdzenie prime pracowały z zegarem nawet 4,74 GHz – obecny pomiar sugeruje celowe zmniejszenie wydajności układu, co jest nierzadką praktyką w testach sprzętów przedpremierowych.

Mimo tych ograniczeń Redmagic 11 Pro w konfiguracji z 16 GB pamięci RAM i na Androidzie 16 osiągnął w Geekbench 6 całkiem ładne wyniki: 3309 punktów w teście jednowątkowym i 10 742 w wielowątkowym. To rezultat zauważalnie lepszy niż osiągał poprzednik – Redmagic 10 Pro. W naszych testach dziesiątka wykręciła odpowiednio 3081 i 9627 punktów.

O nowej generacji flagowców marki Redmagic słychać już nie pierwszy raz. Z niedawnych przecieków wynika, że nadchodząca generacja Redmagic 11 po raz pierwszy w historii tej serii wprowadza certyfikat szczelności IP68. Choć ten standard jest już powszechnie stosowany we flagowych smartfonach, w gamingowych modelach Redmagic było to niemożliwe z powodu specyficznej konstrukcji – wbudowanego wentylatora i przelotu powietrza, przechodzącego przez całą obudowę. Takie rozwiązanie pozwala mocno chłodzić wnętrze smartfonu, ale też dotąd wiązało się z brakiem odporności na warunki zewnętrzne. Nowy smartfon Redmagic będzie już pyłoodporny i wodoszczelny.