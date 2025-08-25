Sprzęt

Redmagic rozdaje kontrolery. Idealny prezent dla gracza

Kontroler Redmagic Shadow Blade – taki prezent czeka na mobilnych graczy, którzy zdecydują się skorzystać z najnowszej promocji marki. To dobra zachęta, by zdecydować się na jeden z gamingowych smartfonów Redmagic.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Redmagic rozdaje kontrolery. Idealny prezent dla gracza

Marka Redmagic wystartowała z nową akcją – do 30 sierpnia przy zakupie wybranego telefonu marki można zgarnąć kontroler Shadow Blade całkowicie za darmo. Aby wziąć udział w promocji, w tym terminie trzeba kupić w sklepach objętych promocją jeden z modeli:

Dalsza część tekstu pod wideo

Z okazji można skorzystać na stronach: euro.com.pl, mediaexpert.pl, sferis.pl, komputronik.pl, x-kom.pl, zteshop.pl, faxtel.com.pl i funtech.pl. Po zakupie urządzenia należy zachować dowód zakupu i odczekać minimum 15 dni. Następnie trzeba wypełnić formularz na stronie konkursowej, dołączyć zdjęcie paragonu oraz numery IMEI z opakowania smartfona. Po weryfikacji producent wyśle kontroler na wskazany adres. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie promocji na stronie https://redmagic.pl/gamingowe-wakacje-akcja.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REDMAGIC 10 Pro 5G 16/512GB 6.85" 144Hz Srebrny
Smartfon REDMAGIC 10 Pro 5G 16/512GB 6.85" 144Hz Srebrny
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon REDMAGIC 10 Pro 5G 12/256GB 6.85" 144Hz Czarny
Smartfon REDMAGIC 10 Pro 5G 12/256GB 6.85" 144Hz Czarny
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon REDMAGIC 9 Pro 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Czarny transparentny
Smartfon REDMAGIC 9 Pro 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Czarny transparentny
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Advertisement

Zobacz: Redmagic 10 Pro: Ekran bez wycięcia i bateria 7050 mAh (test)
Zobacz: Nubia Redmagic 9 Pro: udana ewolucja bestii (test)

Kontroler Redmagic Shadow Blade został przygotowany do nawyków konsolowych graczy, co udowadnia znany z padów do Xboksa układ przycisków. Triggery z efektem Halla pozwalają na dokładność co do milimetra, a na pleckach urządzenia znajdziemy dwa programowalne przyciski.

Redmagic Shadow Blade nie ogranicza się jedynie do smartfonów tej marki. Dzięki obrotowemu złączu USB-C (do 51° w pionie) kontroler zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami. Konstrukcja rozciąga się do 179 mm, umożliwiając montaż telefonu o praktycznie dowolnej wysokości i grubości. Sprzęt działa bezprzewodowo po podłączeniu smartfonu, a pełny komfort użytkowania zapewnia również gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm.

Zobacz: Redmagic 11 połączy ogień z wodą. Tego jeszcze nie było

Redmagic 9S Pro
Redmagic 9 Pro
Redmagic 10 Pro
Image
telepolis
RedMagic Redmagic 9 Pro Redmagic 9S Pro Redmagic 10 Pro Redmagic Shadow Blade
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Redmagic
Źródła tekstu: CK Mediator Polska