Redmagic rozdaje kontrolery. Idealny prezent dla gracza
Kontroler Redmagic Shadow Blade – taki prezent czeka na mobilnych graczy, którzy zdecydują się skorzystać z najnowszej promocji marki. To dobra zachęta, by zdecydować się na jeden z gamingowych smartfonów Redmagic.
Marka Redmagic wystartowała z nową akcją – do 30 sierpnia przy zakupie wybranego telefonu marki można zgarnąć kontroler Shadow Blade całkowicie za darmo. Aby wziąć udział w promocji, w tym terminie trzeba kupić w sklepach objętych promocją jeden z modeli:
Z okazji można skorzystać na stronach: euro.com.pl, mediaexpert.pl, sferis.pl, komputronik.pl, x-kom.pl, zteshop.pl, faxtel.com.pl i funtech.pl. Po zakupie urządzenia należy zachować dowód zakupu i odczekać minimum 15 dni. Następnie trzeba wypełnić formularz na stronie konkursowej, dołączyć zdjęcie paragonu oraz numery IMEI z opakowania smartfona. Po weryfikacji producent wyśle kontroler na wskazany adres. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie promocji na stronie https://redmagic.pl/gamingowe-wakacje-akcja.
Kontroler Redmagic Shadow Blade został przygotowany do nawyków konsolowych graczy, co udowadnia znany z padów do Xboksa układ przycisków. Triggery z efektem Halla pozwalają na dokładność co do milimetra, a na pleckach urządzenia znajdziemy dwa programowalne przyciski.
Redmagic Shadow Blade nie ogranicza się jedynie do smartfonów tej marki. Dzięki obrotowemu złączu USB-C (do 51° w pionie) kontroler zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami. Konstrukcja rozciąga się do 179 mm, umożliwiając montaż telefonu o praktycznie dowolnej wysokości i grubości. Sprzęt działa bezprzewodowo po podłączeniu smartfonu, a pełny komfort użytkowania zapewnia również gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm.