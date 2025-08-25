Redmagic rozdaje kontrolery. Idealny prezent dla gracza

Marka Redmagic wystartowała z nową akcją – do 30 sierpnia przy zakupie wybranego telefonu marki można zgarnąć kontroler Shadow Blade całkowicie za darmo. Aby wziąć udział w promocji, w tym terminie trzeba kupić w sklepach objętych promocją jeden z modeli:

Z okazji można skorzystać na stronach: euro.com.pl, mediaexpert.pl, sferis.pl, komputronik.pl, x-kom.pl, zteshop.pl, faxtel.com.pl i funtech.pl. Po zakupie urządzenia należy zachować dowód zakupu i odczekać minimum 15 dni. Następnie trzeba wypełnić formularz na stronie konkursowej, dołączyć zdjęcie paragonu oraz numery IMEI z opakowania smartfona. Po weryfikacji producent wyśle kontroler na wskazany adres. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie promocji na stronie https://redmagic.pl/gamingowe-wakacje-akcja.

Kontroler Redmagic Shadow Blade został przygotowany do nawyków konsolowych graczy, co udowadnia znany z padów do Xboksa układ przycisków. Triggery z efektem Halla pozwalają na dokładność co do milimetra, a na pleckach urządzenia znajdziemy dwa programowalne przyciski.