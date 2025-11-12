Realme GT 8 Pro z datą premiery. Będzie drogo

Realme GT 8 Pro miał swoją chińską premierę 21 października, a od tego czasu trwa oczekiwanie na globalny debiut, w tym także początek sprzedaży w Polsce. Francuski serwis Dealabs ujawnił datę premiery flagowca we Francji, a także ceny na tamtejszym rynku. Z dużym prawdopodobieństwem terminy i kwoty dotyczyć będą także Polski.

Realme GT 8 Pro – jakie ceny?

Z relacji Dealabs wynika, że globalna i europejska premiera zaplanowana jest na 20 listopada 2025. Do sklepów telefon trafi 24 listopada. Cena wersji podstawowej z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wyniesie 1099 euro, czyli około 4650 zł. Model z 16 GB RAM i 512 GB pamięci będzie kosztował 1199 euro, czyli około 5070 zł. Specjalna limitowana edycja Realme GT 8 Pro Dream Edition (Aston Martin F1), dostępna wyłącznie w konfiguracji 16 GB RAM i 1 TB pamięci, będzie wyceniona na około 1299 euro, czyli około 5500 zł.

Kwoty w złotych mogą się oczywiście trochę różnić, jednak i tak oznacza to wzrost cen. Dla porównania Realme GT 7 Pro, poza promocją na start, w wersji 12 + 256 GB kosztował w Polsce 4499 zł, a model 12 + 512 GB oznaczał wydatek 4799 zł. Spodziewane ceny są więc nieco wyższe, ale też sprzęt ma bogatszą konfigurację. Warto jednak przypomnieć, że w zeszłym roku Realme GT 7 Pro dostępny był na start w świetnej promocji już od 3999 zł, co było bardzo dobrą ceną. Szczegóły oferty w Polsce nie są jeszcze znane, ale we Francji do telefonu w promocji dodawane będą słuchawki Realme Buds Clip.

Dostępne kolory wersji podstawowej to szaroniebieski Urban Blue oraz biały Unary White, a model Dream Edition wyróżnia się charakterystyczną, zieloną kolorystyką Aston Martin F1.