Sprzęt

Intel nie kłamał. Testy potwierdzają wyższość Panther Lake

Gdy Niebiescy od miesięcy obiecywali złote góry, wiele osób było sceptycznych. Nowe CPU to jednak nie tylko AI, ale też realna wydajność i energooszczędność.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 26 STY 2026
2
W sieci pojawiły się dzisiaj pierwsze niezależne recenzje laptopów wyposażonych w procesory Intel Core Ultra 300. Mowa o układach, które prezentowane były na początku stycznia, podczas targów CES 2026 w Las Vegas (USA). Dostajemy zarówno nową litografię Intel 18A (klasy 1,8 nm), jak i architektury - Cougar Cove, Darkont i Celestial.

Dalsza część tekstu pod wideo

CPU są udane, ale to bardzo zły moment dla rynku laptopów

A jak wypada Intel Panther Lake w praktyce? Bardzo dobrze. Przynajmniej, gdy mowa o flagowym modelu Core Ultra X9 388. W przypadku laptopa ASUS Zenbook Duo 2026 wydajność wielowątkowa uległa poprawie względem odpowiedników z serii Arrow Lake i Lunar Lake i jest na poziomie Apple M5. Flagowiec AMD, czyli Ryzen AI Max+ 395, nadal wygrywa ale to nie powinno nikogo dziwić - ma więcej wątków i dużo wyższy pobór mocy.

Skok wydajności jednowątkowej nie jest tak znaczący. Mówimy co prawda o lepszych wynikach niż u Czerwonych, ale niemal identycznych jak w przypadku Core Ultra 200. Mocno poprawiono jednak energooszczędność - to praktycznie najlepsza propozycja x86, a niższy pobór mocy mają tylko układy ARM od Apple i Qualcomma.

Wiele osób z pewnością ucieszą osiągi w grach. Zintegrowany układ graficzny Intel ARC B390 to faktycznie odpowiednik NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, co pozwala na komfortową grę w najnowsze tytuły AAA w Full HD. Chociaż momentami trzeba włączyć technologię Intel XeSS.

Czy to znaczy, że czeka nas pełna dominacja Niebieskich? Raczej nie. Ze względu na drogie moduły RAM, nośniki SSD oraz miedź i ograniczoną podaż wielu podzespołów, ceny laptopów poszybowały w górę. Dostawy są mniejsze, a konsumenci niechętni do wydawania pieniędzy na elektronikę.

telepolis
Asus Intel procesor CPU Intel Panther Lake Intel 18A Intel Core Ultra 300 Intel Core Ultra X9 388H ASUS Zenbook Duo 2026
Zródła zdjęć: Notebookcheck Reviews
Źródła tekstu: Notebookcheck Reviews, Oprac. własne