Intel nie kłamał. Testy potwierdzają wyższość Panther Lake

W sieci pojawiły się dzisiaj pierwsze niezależne recenzje laptopów wyposażonych w procesory Intel Core Ultra 300. Mowa o układach, które prezentowane były na początku stycznia, podczas targów CES 2026 w Las Vegas (USA). Dostajemy zarówno nową litografię Intel 18A (klasy 1,8 nm), jak i architektury - Cougar Cove, Darkont i Celestial.

CPU są udane, ale to bardzo zły moment dla rynku laptopów

A jak wypada Intel Panther Lake w praktyce? Bardzo dobrze. Przynajmniej, gdy mowa o flagowym modelu Core Ultra X9 388. W przypadku laptopa ASUS Zenbook Duo 2026 wydajność wielowątkowa uległa poprawie względem odpowiedników z serii Arrow Lake i Lunar Lake i jest na poziomie Apple M5. Flagowiec AMD, czyli Ryzen AI Max+ 395, nadal wygrywa ale to nie powinno nikogo dziwić - ma więcej wątków i dużo wyższy pobór mocy.

Skok wydajności jednowątkowej nie jest tak znaczący. Mówimy co prawda o lepszych wynikach niż u Czerwonych, ale niemal identycznych jak w przypadku Core Ultra 200. Mocno poprawiono jednak energooszczędność - to praktycznie najlepsza propozycja x86, a niższy pobór mocy mają tylko układy ARM od Apple i Qualcomma.

Wiele osób z pewnością ucieszą osiągi w grach. Zintegrowany układ graficzny Intel ARC B390 to faktycznie odpowiednik NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, co pozwala na komfortową grę w najnowsze tytuły AAA w Full HD. Chociaż momentami trzeba włączyć technologię Intel XeSS.