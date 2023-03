Gdzie kupić AMD Ryzen 7000X3D? Sprawdzamy polskie ceny procesorów

Chcesz kupić procesor AMD Ryzen 7000X3D? Nie wiesz w jakim sklepie go znaleźć? Szukasz najkorzystniejszej oferty? Sprawdzamy gdzie najtańsze są nowe CPU od AMD!

Wczoraj na rynku debiutowały nowe procesory AMD. Mowa oczywiście o serii Ryzen 7000X3D wyposażonej w pamięć podręczną typu 3D V-Cache. Przynosi ona spory skok wydajności zwłaszcza w grach. W sieci dostępne są już pierwsze niezależne recenzje, a większość z nich podziela zdanie, że to bardzo udane jednostki.

Nowe procesory AMD to wydatek ponad 3000 złotych

Czerwoni przygotowali dla swoich fanów trzy różne modele - AMD Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D. Są to przedstawiciele wysokiej i średniej półki cenowej. Czym się od siebie różnią? Liczbą rdzeni i wątków oraz taktowaniami, a więc i wydajnością w grach i programach.

Przynajmniej kilka polskich sklepów ma już w swojej ofercie procesory AMD Ryzen 7000X3D, acz nadal nie są to wszyscy sprzedawcy. Do tej pory oferują je między innymi morele, x-kom, Komputronik czy ProLine.

AMD Ryzen 9 7950X3D oferujący 16 rdzeni i 32 wątki z taktowaniem bazowym 4,2 GHz i do 5,7 GHz w trybie turbo najtańszy jest w Komputroniku. Dostaniecie go tam już za 3899 złotych. Morele i x-kom nie mają aktualnie tego modelu na stanie. W ProLine zaś wyceniono go nieco drożej, na 3999 złotych.

W przypadku AMD Ryzen 9 7900X3D oferującego 12 rdzeni i 24 wątki z taktowaniem bazowym 4,4 GHz i do 5,6 GHz w trybie turbo dostępność jest zdecydowanie lepsza. Najlepiej wygląda to w ProLine, gdzie cena ustalona została na 3249 złotych. Ale morele, x-kom i Komputronik są niewiele drożsi, bo tam cena wynosi 3299 złotych.

AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7950X3D Architektura AMD Zen4 AMD Zen4 AMD Zen4 Gniazdo AMD AM5 AMD AM5 AMD AM5 Rdzenie/Wątki 8R/16W 12R/24W 16R/32W Taktowania bazowe/turbo 4,2/5,0 GHz 4,4/5,6 GHz 4,2/5,7 GHz TDP 120 W 120 W 120 W MSRP 449 USD 599 USD 699 USD Cena w Polsce ? od 3249 PLN od 3899 PLN

Na najtańszy model, czyli AMD Ryzen 7 7800X3D z 8 rdzeniami i 16 wątkami, przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Ten procesor trafi do sklepów dopiero 6 kwietnia z sugerowaną ceną 449 dolarów.

