Tak dziwnego chłodzenia jeszcze nie widziałeś. Czy to ma sens?

Czy na rynku powietrznych układów chłodzenia procesora da się wymyślić jeszcze coś nowego? Tak! Dowodem na to jest wyjątkowa propozycja prosto z Chin.

W ostatnich latach na popularności zyskały gotowe układy chłodzenia cieczą dla procesorów komputerowych. Cechują się one przeważnie wyższą wydajnością i lepsza kulturą pracy niż zwykłe coolery powietrzne. Prócz tego ich montaż jest łatwiejszy i zdaniem większości osób po prostu lepiej wyglądają.

JF13K Diamond może kolidować z radiatorami VRM i/lub RAM

Oczywiście klasyczne chłodzenia CPU nadal mają spore grono fanów, a na rynek co i rusz trafiają nowe konstrukcje. Tym razem będzie mowa o ciekawym rozwiązaniu niskoprofilowym prosto z Chin.

Ninesharks JF13K Diamond to horyzontalny cooler procesora o wymiarach 241 x 121 x 92 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z dużym, poziomym radiatorem; siedmioma rurkami cieplnymi oraz dwoma wentylatorami typu slim. Producent obiecuje wydajność na poziomie układów AiO z chłodnicą 240-milimetrową.

Chińska redakcja ITHome twierdzi, że Ninesharks JF13K Diamond oferuje temperatury na poziomie 85°C dla Intel Core i9-11900K po OC i z poborem mocy rzędu 217 W. Dla porównania w podobnym teście ten sam procesor notował 75-85°C z 280-milimetrowym, markowym AiO w postaci Corsair H115i.

Sporym plusem opisywanego chłodzenia jest to, że powietrze od razu chłodzi elementy płyty głównej takie jak sekcja zasilania. Minusem jest zaś kompatybilność - z jednej strony pod radiatorem jest do 50 milimetrów wysokości, a z drugiej do 59 milimetrów. Innymi słowy może kolidować z radiatorem VRM i/lub modułów RAM.

Ninesharks JF13K Diamond dostępny jest w Azji w cenie 269 renminbi, co daje nam około 175 złotych. Raczej nie ma się co spodziewać wejście tej egzotycznej marki do sklepów w Europie czy USA. Niewykluczone jednak, że jeden z bardziej renomowanych producentów skopiuje ten oryginalny design.

