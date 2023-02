Mimo blokady procesor AMD Ryzen 9 7950X3D podkręcono do 5,9 GHz

Najnowsze procesory AMD Ryzen 7000X3D znalazły się już w rękach ekstremalnych overclockerów. Sprawdzają oni ich potencjał podkręcania i wyniki po OC.

Wczoraj zeszło embargo na testy najnowszych procesorów AMD. Mowa oczywiście o jednostkach Ryzen 7000 wyposażonych w pamięć podręczną typu 3D V-Cache. Jest ona szczególnie przydatna w grach.

AMD Ryzen 7000X3D mają zablokowaną możliwość OC

Podobnie jak w przypadku procesora AMD Ryzen 5800X3D, tak i nowe jednostki AMD Ryzen 9 7950X3D (16 rdzeni, 32 wątki; do 5,7 GHz), Ryzen 9 7900X3D (12 rdzeni, 24 wątki; do 5,6 GHz) oraz Ryzen 7 7800X3D (8 rdzeni, 16 wątków; do 5,0 GHz) mają oficjalnie zablokowaną możliwość klasycznego podkręcania.

Tym samym entuzjastom pozostają technologia takie jak AMD Precision Boost Overdrive 2 czy AMD EXPO (profile OC dla pamięci RAM). Ekstremalny overclocker o pseudonimie SkatterBencher zdradza jednak, że z nowych Ryzenów da się wycisnąć nieco więcej mocy, ale jest z tym sporo zabawy.

Po pierwsze procesory AMD Ryzen 9 7950X3D składają się z dwóch chipletów - CCD0 z pamięcią 3D V-Cache i CCD1 bez niej. Oba pracują na innych ustawieniach. Pierwszy ma maksymalne taktowanie do 5250 MHz i limit napięcia do 1,2 V, drugi zaś może mieć maksymalny zegar do 5750 MHz i napięcie do 1,4 V. Dla porównania "zwykły" procesor AMD Ryzen 9 7950X to do 5850 MHz i do 1,475 V.

SkatterBencher twierdzi, że najlepszą metodą podkręcania nowych Ryzenów jest Raphael ECLK (External Clock Generator). Pozwala to zmienić ECLK ze 100 na 105 MHz co pozwala osiągnąć taktowanie 5,25 zamiast 5,0 GHz przy takim samym napięciu i temperaturach wynoszących 1,1 V i 50°C. Dodając do tego ręczną korekcję krzywych napięć i taktowań można dojść nawet do 5,9 GHz w wybranych zastosowaniach.

A jak to się przekłada na wydajność? W programach syntetycznych zanotowano do 9% lepsze wyniki. Niestety w przypadku gier, do których te procesory zostały stworzone, różnica była marginalna. Na poziomie błędu pomiarowego. Oczywiście wszystko będzie zależeć od konkretnego CPU, płyty głównej i chłodzenia.

Metoda zastosowana przez SkatterBenchera zdecydowanie jest trudniejsza od zwykłej zmiany napięcia VCore i mnożnika do której przywykło większość osób. Cała operacja opisana została TUTAJ, ale biorąc pod uwagę wyniki jest to raczej gra nie warta świeczki jeśli ktoś nie lubuje się w benchmarkowych cyferkach.

Więcej o OC AMD Ryzen 9 7950X3D z pewnością usłyszymy w najbliższych dniach. Inny znany overclocker, Roman "der8auer" Hartung, ma już procesor w swoich rękach i nawet zdążył go zdelidować (zdjąć IHS).

