Ultrapanoramiczny monitor OLED od MSI trafia do sprzedaży

Czekałeś na gamingowe monitory z matrycą OLED? Lada moment w sklepach pojawi się zakrzywiony, ultrapanromiczny model od MSI.

Wyświetlacze OLED robią wrażenie nawet na osobach, które przesadnie nie interesują się światem nowych technologii. Już od jakiegoś czasu telewizory tego typu dostępne są w sprzedaży. Gorzej sprawa wygląda z monitorami komputerowymi, zwłaszcza tymi skierowanymi do graczy.

MSI MEG 343C zacznie trafiać do sklepów już w marcu

Na szczęście również i tutaj przybywa nowych jednostek. Jedną z nich jest model od MSI, który zapowiadany był jakiś czas temu i lada moment ma trafić do sprzedaży. Kusi on nie tylko dobrym odzwierciedleniem kolorów, ale również technologią Quantum Dot, wysoką częstotliwością odświeżania i podświetleniem RGB LED.

MSI MEG 343C to zakrzywiony, ultrapanoramiczny, 34-calowy monitor z matrycą QD-OLED. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli i częstotliwością odświeżania do 175 Hz. Deklarowany czas reakcji to 0,1 ms, a pokrycie palety barw Adobe RGB sięga 97,8%, DCI-P3 99,3%, a sRGB 139,1%.

Typowa jasność to 250 nitów, ale szczytowa może wynosić aż 1000 nitów. Tym samym tajwański monitor spełnia wymagania standardu VESA DisplayHDR True Black 400. Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB LED nazwane Mystic Light, które może synchronizować się się z wyświetlanym obrazem.

Na panelu I/O znajdziemy dwa złącza HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4a, cztery USB 3.2 Gen 1 typu A oraz jedno USB typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkiego ładowania do 65 W.

Monitor MSI MEG 343C zacznie trafiać do pierwszych sklepów już w marcu 2023. Sugerowana cena pozostaje tajemnicą, ale biorąc pod uwagę zastosowaną matrycę tanio zdecydowanie nie będzie.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne