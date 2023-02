GELID prezentuje przystępne cenowo chłodzenia wodne z ekranem LCD

Szukasz nowego chłodzenia procesora? Myślisz o gotowych zestawach All in One? GELID ma dla Ciebie modele z ARGB LED i wbudowanym wyświetlaczem.

GELID Solutions to założona w 2008 roku firma z Hong Kongu. Jest ona świetnie znana komputerowym entuzjastom lubującym się w ekstremalnym podkręcaniu. Wszystko za sprawą jednych z najwydajniejszych na rynku past termoprzwodzących oraz termopadów z serii GC-Extreme i GP-Ultimate.

Ekran w GELID Liquid wyświetla temperaturę oraz RPM

W ofercie Chińczyków znaleźć można też inne produkty jak wentylatory czy układy chłodzenia procesora. A tak się składa, że GELID zaprezentował nowe zestawy All in One. Kuszą one bogatym podświetleniem ARGB LED i wbudowanym ekranem, względnie niską ceną oraz cichą pracą.

GELID Liquid to seria gotowych zestawów chłodzenia cieczą dla procesorów korzystających z gniazd Intel LGA 1700 (Alder Lake i Raptor Lake) lub AMD AM5 (Ryzen 7000). W jej skład wchodzą dwa modele z aluminiową chłodnicą 120- lub 240-milimetrową. Producent mówi o wysokim zagęszczeniu finów, ale nie zdradza FPI.

Dołączone wentylatory 120-milimetrowe pracują z prędkością do 1800 RPM przy wydajności do 61,9 CFM, ciśnieniu do 1,67 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 29,6 dB(A). Pompka rozkręca się do 2600 RPM.

Producent nie zapomniał o bogatym podświetleniu ARGB LED, które znalazło się w wentylatorach oraz pokrywie bloko-pompki. Jakby tego było mało dostajemy tutaj "efekt nieskończoności" i ekran wyświetlający temperatury oraz obroty na minutę.

Układy GELID Liquid trafiły już do pierwszych sklepów. Model GELID Liquid 120 wyceniono w Europie na 66, a GELID Liquid 240 na 85 euro, czyli równowartość około 315 i 400 złotych. Producent udziela 5-letniego okresu gwarancyjnego. W zestawie użytkownik znajdzie wydajną pastę termoprzewodzącą GELID GC-4.

Zobacz: AMD pogarsza specyfikację wybranych procesorów Ryzen 7000

Zobacz: Karta graficzna tak ładna, że nigdy nie trafi do sklepów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gelid

Źródło tekstu: oprac. własne