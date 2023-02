Karta graficzna tak ładna, że nigdy nie trafi do sklepów

Ostatnio w sieci pojawiły się doniesienia o autorskim modelu GeForce RTX 4090. Limitowana edycja od firmy GALAX miała być skierowana do fanów mangi i anime. Niestety nic z tego - tak karta graficzna nigdy nie trafi do sklepów.

Kilka dni temu na łamach Telepolis informowaliśmy Was o wyjątkowym modelu NVIDIA GeForce RTX 4090. Chodziło o autorską kartę graficzną firmy GALAX w wersji Vladilena Milizé. Innymi słowy wariant inspirowany popularnym anime i serią light novel w postaci 86: Eighty-Six. Miał on zadebiutować w Chinach oraz Japonii.

Karta RTX 4090 Vladilena Milizé okazała się dziełem moddera

Wskazywały na to opublikowane w wysokiej jakości zdjęcia samej karty graficznej oraz pudełka, które robiły naprawdę dobre wrażenie. Teraz już wiemy, że to wszystko było dzieło zapalonego moddera.

Opisywana karta graficzna to tak naprawdę zmodyfikowany GALAX GeForce RTX 4090 Boomstar. Zapalony fan serii 86: Eighty-Six nie tylko własnoręcznie stworzył nową pokrywę układu chłodzenia i metalowy backplate, ale również śledź gdzie znajdują się złącza HDMI oraz DisplayPort.

Modder poszedł o krok dalej. Zaprojektowano również opakowanie, które korzystało z oficjalnych wytycznych, czcionek i logotypów NVIDII oraz GALAX, ale również konsorcjum HDMI. Całość gotowa trafiła potem do profesjonalnego wydruku, dokładnie tak samo jak kartony dla sklepowych kart graficznych.

Trzeba przyznać, że to już wyższy poziom zaangażowania w modyfikacje komputera. Jest to również bardzo smutna wiadomość dla fanów postaci znanej jako Vladilena "Lena" Milizé. Wieści o tej karcie graficznej wzbudziły bowiem spore zainteresowanie nie tylko w Azji, ale również USA i Europie (w tym i w Polsce).

