Lubisz mange i anime? To karta graficzna właśnie dla Ciebie!

Flagowy model NVIDIA GeForce RTX 4090 już niedługo będzie jeszcze lepszy. Do sprzedaży trafi specjalna edycja karty graficznej w klimatach 86: Eighty-Six.

Komputery to maszyny służące zarówno do pracy, jak i rozrywki. PC przyciągają ludzi w każdym wieku, każdej płci i o każdych zainteresowaniach. Nikogo więc nie powinno dziwić, że producenci co jakiś czas próbując zyskać uznanie konkretnej grupy odbiorców. Tym razem padło na fanów mangi i anime.

Karta graficzna z serii 86: Eighty-Six nie pojawi się w Europie

GALAX przygotował specjalną wersję kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090. Skierowana jest ona do fanów popularnej i cenionej serii 86: Eighty-Six. Zarówno pudełko, jak i backplate doczekały się klimatycznych grafik.

Opisywana karta graficzna utrzymana jest w biało-czarnej kolorystyce. Na backplate i opakowaniu znalazła się Vladilena "Lena" Milizé, czyli jedna z głównych bohaterek. Dowodzi ona specjalnym składem bojowym republiki San Magnolia, która od dawna walczy z bezzałogowymi dronami sąsiedniego imperium nazywanymi Legion.

Niestety dokładna specyfikacja nie została opublikowana. Znając jednak firmę GALAX z pewnością doczekamy się tutaj fabrycznego OC. Karta graficzna dostępna będzie w Chinach i z dużą dozą prawdopodobieństwa w Japonii. Na premierę w Europie nie ma co liczyć - fani będą musieli sprowadzać ten model na własną rękę.

Źródło zdjęć: A-1 Pictures, GoFlying8@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne