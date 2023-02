Poznaliśmy wydajność AMD Ryzen 9 7945HX. Jest dobrze

Nowy, flagowy procesor AMD do laptopów został przetestowany w popularnym benchmarku. Pierwsze wyniki napawają sporym optymizmem.

AMD szykuje całe zatrzęsienie mobilnych procesorów w ramach rodziny Ryzen 7000. Najciekawszymi, a zarazem najwydajniejszymi jednostkami ma być seria Dragon Range skierowana do graczy i entuzjastów. Będzie ona nosiła oznaczenia Ryzen 7x45HX i jest odpowiedzią na konkurencyjne procesory Intel Core HX.

AMD będzie miało rywala dla Intel Core i9-13900HX

A tak się składa, że w bazie programu testowego Geekbench 5 znalazły się wyniki wydajności flagowego modelu AMD Ryzen 9 7945HX. Mowa o procesorze z 16 rdzeniami i 32 wątkami i maksymalnym taktowaniu do 5,4 GHz. Całość przy deklarowanym współczynniku TDP powyżej 55 W.

W testach brał udział ASUS ROG Zephyrus Duo 16, czyli szalenie drogi laptop wyposażony w aż dwa ekrany. Konfiguracja używała pamięci RAM DDR5-4800 32 GB. Opisywany procesor zanotował średnio około 2061 punktów dla wydajności jednowątkowej oraz 18 685 punktów dla wydajności wielowątkowej.

To spory skok względem poprzedniej generacji i AMD Ryzen 9 6900HX. Co więcej w przypadku wydajności jednowątkowej mowa o wynikach minimalnie gorszych lub równych jak w Intel Core i9-13900HX. Jednak w przypadku wydajności wielowątkowej jest odczuwalnie gorzej (około 2000 punktów) niż u Niebieskich.

Oczywiście Geekbench to krótki benchmark, który nie ma większego przełożenia na wydajność w grach. Pytanie też jak AMD Ryzen 9 7945HX poradzi sobie w tańszych laptopach gdzie przeważnie jest gorszy układ chłodzenia niż we flagowym laptopie ASUS ROG. Z wnioskami trzeba wstrzymać się do premiery.

