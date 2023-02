Pamięci RAM DDR5 8000 MHz dla Intela. AMD musi obejść się smakiem

Jeśli Twój komputer zawsze musi cechować się najwyższą wydajnością to GALAX ma coś dla Ciebie. Ich nowe moduły RAM oferują efektywne taktowanie do 8000 MHz.

Najnowsze procesory AMD oraz Intela, czyli serie Ryzen 7000 oraz rodziny Alder Lake i Raptor Lake, przyniosły spory powiew świeżości w świecie komputerów. Mowa oczywiście głównie o obsłudze pamięci RAM w standardzie DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Wydajność obu jest naprawdę ogromna.

GALAX HOF będą dostępne w całkowicie białej wersji

Naturalnie jak w przypadku każdej generacji modułów RAM, tak i tutaj startowaliśmy od podstawowych 4800 MT/s. Ale z każdym miesiącem pojawiają się szybsze modele. Tym razem GALAX ma pamięci do 8000 MT/s.

GALAX HOF (Hall of Fame) to seria modułów skierowana do największych entuzjastów i fanów ekstremalnego podkręcania. Mamy tutaj do czynienia z białymi radiatorami, białym PCB i podświetleniem RGB LED. Pojawi się też wersja z czarnym laminatem. Do sprzedaży trafią zestawy o pojemności 32 GB (2x 16 GB).

Pod względem specyfikacji do wyboru będą trzy różne modele: 7200 MHz i CL 36-36-36-116; 7600 MHz i CL 36-46-46-122 oraz 8000 MHz CL 36-48-38-128. Najsłabszy model wymaga napięcia 1,45 V, mocniejsze 1,5 V.

Nowe pamięci GALAX HOF obsługują profile Intel XMP 3.0, a producent zaleca używanie procesorów Intel Raptor Lake i płyt głównych z chipsetami Intel 700. O profilach AMD EXPO ani słowa, ale trudno się temu dziwić. Procesory AMD Ryzen 7000 nie wspierają po prostu tak szybkich pamięci RAM.

Źródło zdjęć: GALAX

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne