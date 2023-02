Nowa obudowa Sharkoon stawia na sześciokąty i RGB LED

Zależy Ci na niskich temperaturach podzespołów i nowoczesnym wyglądzie komputera? Nie musisz już szukać. Oba te warunki spełnia Sharkoon RGB Hex.

Sharkoon to założona w 2003 roku firma, która skupia się na obudowach komputerowych, zasilaczach, wentylatorach, myszkach, klawiaturach, słuchawkach oraz fotelach i biurkach gamingowych. Kojarzona jest głównie z niskim i średnim segmentem cenowym. Projektowanie odbywa się w Niemczech.

Sharkoon dorzuca w zestawie 6 wentylatorów RGB LED

Ich oferta wzbogaciła się właśnie o nową obudowę, która stawia na oryginalny wygląd oraz dobrą cyrkulację powietrza. Wszystko za sprawą przewiewnego przodu i góry, panelu bocznego w formie okna z hartowanego szkła, fabrycznego podświetlenia RGB LED oraz sześciokątnych zdobień.

Sharkoon RGB Hex to dwukomorowa obudowa typu Mid Tower o wymiarach 581 x 206 x 430 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 6,72 kilograma. W środku zmieszczą się płyty główne ATX, Micro ATX i Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 158 milimetrów i karty graficzne o długości do 350 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" lub sześć 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do sześciu wentylatorów 120-milimetrowych - trzy z przodu, dwa na górze i jeden z tyłu. Fabrycznie dostajemy pełen komplet jednostek z podświetleniem RGB LED.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej frontu i gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa złącza audio oraz przycisk Power i od kontroli kolorowego podświetlenia.

Obudowa Sharkoon RGB Hex trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Europie to 85 euro, czyli równowartość około 399 złotych. To tanio biorąc pod uwagę aż sześć wentylatorów w zestawie.

Źródło zdjęć: Enermax

Źródło tekstu: oprac. własne