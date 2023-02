AMD rusza z promocją na procesory. Można oszczędzić kilkaset złotych

AMD chce przekonać do siebie niezdecydowanych konsumentów. Najnowsze procesory będą niedługo tańsze, a w zestawie dostajemy grę Star Wars Jedi: Survivor.

We wrześniu ubiegłego roku debiutowały procesory AMD Ryzen 7000, które wreszcie - rok po Intelu - zaoferowały wsparcie pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCIe 5.0. Wymagają one jednak nowych, drogich płyt głównych z gniazdem AM5. Co więcej skok wydajności okazał się mniejszy niż zakładano.

Promocja AMD pozwoli oszczędzić do 559 złotych

Z tego powodu wiele osób nadal chętniej sięga po tańsze procesory AMD Ryzen 5000 lub wydajniejsze propozycje konkurencji jak Intel Alder Lake czy Raptor Lake. Amerykanie próbują więc uatrakcyjnić ofertę.

Jak informuje redakcja Tom's Hardware w USA pojawi się ciekawa promocja. Kupując zestawy z wybranymi płytami głównymi i/lub pamięciami RAM można będzie liczyć na zniżkę do 125 dolarów, czyli około 559 złotych. Jakby tego było mało Czerwoni nadal dorzucają do kompletu grę Star Wars Jedi: Survivor.

W promocji biorą udział tylko wybrani producenci. Dla pamięci RAM jest to ADATA, Corsair, GeiL i Kingston oraz zestawy 2x 8 GB i 2x 16 GB. W przypadku płyt głównych mowa między innymi o GIGABYTE i ASUS.

Opisywana promocja ma wystartować 27 lutego i potrwa do 1 kwietnia. Na razie nie wiadomo czy podobna akcja planowana jest w innych regionach (w tym w Polsce). Jednak AMD przeważnie nie ogranicza się do USA.

