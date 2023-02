AMD Ryzen 9 7950X3D wygrywa z Intelem w grach

W sieci pojawiły się pierwsze wyniki wydajności procesora AMD Ryzen 9 7950X3D w grach. Wygląda na to, że Czerwoni mają wreszcie szanse wygrać z Intelem.

Wielkimi krokami zbliża się premiera procesorów AMD Ryzen 7000 wyposażonych w pamięć podręczną typu 3D V-Cache. Przynosi ona spory skok wydajności zwłaszcza w grach. Na rynek mają trafić trzy różne modele. Dwa najmocniejsze zadebiutują już 28 lutego, zaś na słabszy i tańszy będzie trzeba poczekać do 6 kwietnia.

Flagowiec AMD jest średnio o 6% wydajniejszy w grach

Oczywiście pierwsze sztuki trafiły już w ręce testerów i overclockerów. A redakcja HDTecnologia postanowiła opublikować strony z poufnego przewodnika dla recenzentów. Zdradzają one przedpremierowo wyniki wydajności w grach dla AMD Ryzen 9 7950X3D w porównaniu do Intel Core i9-13900K.

Zgodnie z pomiarami wykonanymi przez Czerwonych ich nowy flagowiec jest średnio o 5,6% lub 6% wydajniejszy od rozwiązania konkurencji. W pierwszym przypadku mowa o konfiguracji testowej a kartą graficzną AMD Radeon RX 7900 XTX, w drugim z NVIDIA GeForce RTX 4090.

Zestawiając model AMD Ryzen 9 7950X3D ze "zwykłym", dostępnym od ubiegłego roku w sklepach AMD Ryzen 9 7950X różnica w wybranych grach sięga już 16% na korzyść nowego procesora.

A jak wygląda to w benchmarkach? AMD Ryzen 9 7950X3D jest wydajniejszy od Intel Core i9-13900K w 7zip i DolphinBench, ale przegrywa w Cinebench R23, Geekbench 5 i Kraken.

Jednak należy pamiętać, że takie przewodniki powstają przeważnie w oparciu o tytuły zoptymalizowane pod danego producenta. Co więcej AMD korzystało w testach z pamięci RAM DDR5-6000. Czemu ma to znaczenie? Intel obsługuje szybsze DDR5-8000 i wyżej, a AMD nie. To ma spore znaczenie dla wydajności.

Na koniec warto przypomnieć, że AMD Ryzen 9 7950X3D ma kosztować 699 dolarów. Zarówno AMD Ryzen 9 7950X, jak i Intel Core i9-13900K dostępne są aktualnie w znacznie niższych cenach. Pytanie czy konsumenci będą chcieli dopłacać kilkaset złotych za zaledwie kilka procent wydajności więcej?

