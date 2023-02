TeamGroup prezentuje SSD o wydajności do 12 000 MB/s

Kolejny ze znanych producentów SSD gotowy jest do premiery modeli z interfejsem PCI Express 5.0. Wysoka wydajność robi wrażenie, gorzej z cenami.

Chociaż Intel ma już od dawna procesory i płyty główne obsługujące interfejs PCI Express 5.0, to prawie rok trzeba było czekać na dołączenie do tego grona przez AMD. Producenci nośników półprzewodnikowych nie śpieszyli się więc z pierwszymi modelami nowej generacji.

Pierwsze modele SSD PCIe 5.0 będą bardzo drogie

Jednak jako, że rodziny Intel Alder Lake i Raptor Lake oraz AMD Ryzen 7000 są już u wielu konsumentów, to na rynek zaczynają trafiać pierwsze SSD PCIe 5.0. Do tej pory w sklepach w Japonii pojawiły się modele CFD Gaming, a w stanach ruszyła przedsprzedaż GIGABYTE AORUS Gen5 1000. Teraz pora na TeamGroup.

TeamGroup T-Force Cardea Z540 to nośniki półprzewodnikowe typu M.2 2280, które korzystają z najnowszego interfejsu PCI Express 5.0 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z pamięciami 3D TLC NAND oraz prawdopodobnie (producent milczy) kontrolerem Phison E26.

Deklarowana przez producenta wydajność sięga do 12 000 MB/s dla odczytu i do 10 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 400 000 IOPS dla odczytu i 1 500 000 dla zapisu losowego.

Tradycyjnie dla TeamGroup nie mogło zabraknąć tutaj niewielkiego grafenowego odpromiennika ciepła. Sprawdza się on lepiej od popularnych, metalowych naklejek, a przy tym mieści się w laptopach i konsolach.

TeamGroup T-Force Cardea Z540 trafi do sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku. Na start dostępna będzie tylko pojemność 2 TB w cenie 499 dolarów, czyli około 2235 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji.

