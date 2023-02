Szalenie wydajne SSD PCIe 5.0 od GIGABYTE trafia do sprzedaży

Jeśli wykorzystujesz swój komputer do pracy i operujesz na wielu dużych plikach to przyda Ci się SSD nowej generacji. Model od GIGABYTE trafia wreszcie do sklepów.

Procesory AMD Ryzen 7000, Intel Alder Lake oraz Raptor Lake i dedykowane im płyty główne obsługują najnowszy interfejs PCI Express 5.0. Względem dostępnego do tej pory PCI Express 4.0 oferuje ona dwa razy większą przepustowość. W przypadku domowych komputerów wykorzystają to głównie nośniki SSD.

Pierwsze SSD PCIe 5.0 są dużo droższe od SSD PCIe 4.0

I chociaż wspomniane CPU i MOBO są już jakiś czas na rynku to do tej pory próżno było szukać nośników półprzewodnikowych typu PCIe 5.0 w sklepach. Do sprzedaży - i to tylko w Japonii - trafiły modele od CFD Gaming. Wygląda jednak na to, że SSD nowej generacji debiutują wreszcie również na Zachodzie.

Amerykański sklep Newegg oraz platforma Amazon posiadają teraz w swojej ofercie nośniki GIGABYTE AORUS Gen5 1000. I chociaż nie są one dostępne w magazynach tych sprzedawców to można składać już zamówienia. Cena? 339 dolarów, czyli około 1519 złotych za wariant o pojemności 2 TB. Jest więc drogo.

GIGABYTE AORUS Gen5 1000 to propozycja typu M.2 2280 wyposażona w kontroler Phison E26 oraz 232-warstwowe kości 3D TLC NAND. Całość doprawiona potężnym radiatorem z dwoma ciepłowodami. Deklarowana wydajność to do 10 000 MB/s dla odczytu i do 9500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Aktualnie nie wiadomo kiedy opisywany SSD trafi do Europy ani jaka będzie jego sugerowana cena w Polsce. Należy jednak zakładać, że na początku będzie drogo. Pytanie czy GIGABYTE wyda również tańszą wersję bez chłodzenia? W końcu sporo lepszych płyt głównych ma już fabryczne radiatory.

Źródło zdjęć: Newegg, Wccftech

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne