ASUS wypuszcza gamingowy monitor z odświeżaniem 300 Hz

Dużo grasz w tytuły sieciowe? Osiągnąłeś już szczyt swoich umiejętności? Nowy monitor od ASUSa może Ci pozwolić osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w grach.

Najnowsze karty graficzne AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000 to prawdziwe demony wydajności. Pozwalają one cieszyć się najwyższymi ustawieniami w grach AAA, rozdzielczością 4K, wirtualną rzeczywistością czy osiągać nawet kilkaset FPS w popularnych tytułach sieciowych.

ASUS kusi specyfikacją idealną do gier e-sportowych

W ostatnim przypadku prócz mocnego komputera potrzebne są też odpowiednie peryferia. A jednym z nich jest monitor z wysoką częstotliwością odświeżania, która pomoże zyskać przewagę nad przeciwnikami. A tak się składa, że ASUS rozszerzył właśnie swoją rodzinę ROG Strix o bardzo ciekawy model.

ASUS ROG Strix XG27AQMR to płaski, 27-calowy monitor wyposażony w matrycę typu Fast IPS. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli i częstotliwością odświeżania do 300 Hz. Deklarowany czas reakcji (GtG) wynosi 1 milisekundę, a typowa jasność to 350 cd/㎡.

Oczywiście Tajwańczycy nie zapomnieli o ważnych dla graczy technologiach synchronizacji obrazu jak NVIDIA G-Sync czy AMD FreeSync Premium Pro. Wisienką na torcie jest standard DisplayHDR 600. Deklarowane pokrycie palety barw sRGB sięga 120%, a DCI-P3 97%.

Użytkownik ma do dyspozycji dwa złącza HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, złącze słuchawkowe oraz dwa USB 3.2 Gen 1 typu A. Opisywany monitor zgodny jest ze standardem montażowym VESA 100.

Sugerowana cena ASUS ROG Strix XG27AQMR pozostaje tajemnicą. Tanio jednak z pewnością nie będzie. Poprzednik z oznaczeniem ASUS ROG Strix XG27AQM (270 Hz) kosztował w Polsce około 3399 złotych.

Źródło zdjęć: ASUS, League of Legends

Źródło tekstu: oprac. własne