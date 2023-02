Przetestowano nowy najdroższy procesor Intela. Wynik robi wrażenie

Wygląda na to, że Intel będzie nowym królem wydajności wielowątkowej w stacjach roboczych. Przetestowano flagowy procesor z rodziny Sapphire Rapids.

Intel szykuje się do debiutu nowych procesorów. Mowa o jednostkach Xeon z rodziny Sapphire Rapids skierowanych do stacji roboczych i komputerów klasy HEDT. Bedą one korzystały z ogromnego gniazda LGA 4677 i mają być alternatywą dla konkurencyjnych układów AMD Ryzen Threadripper.

Intel Sapphire Rapids bije rekordy wydajności wielowątkowej

Mowa maksymalnie o 56 rdzeniach i 112 wątkach z TDP na poziomie 350 W, a wszystko to w litografii 10 nm ESF (Intel 7). Pierwsze sztuki trafiły już do wybranych partnerów Niebieskich oraz najbardziej znanych overclockerów. Jednym z nich jest Roman "der8auer" Hartung, który podzielił się wynikami swoich testów.

Niemiecki inżynier wziął na warsztat flagowy model Intel Xeon W9-3495X. Jest to jednostka kosztująca zawrotne 5899 dolarów (równowartość około 26 409 złotych). Mowa o 56 rdzenia i 112 wątkach z zegarem podstawowym 1,9 GHz i do 4,8 GHz w trybie boost. Całość chłodzona zestawem All in One 360 mm.

Podczas testu w programie Geekbench 5 Pro przy taktowaniu 4,2 GHz na wszystkich 56 rdzeniach udało się uzyskać wynik 1600 punktów dla wydajności jednowątkowe i 53 817 punktów dla wydajności wielowątkowej. To sporo więcej niż wcześniejszy rekordzista - AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX - z 48 025 punktami. Okupione to zostało jednak średnim poborem mocy skaczącym od 350 W do 650 W.

W Cinebench R23 procesor Intel Xeon W9-3495X zanotował 70 079 punktów dla wydajności wielowątkowej na ustawieniach fabrycznych (wszystkie rdzenie osiągnęły 2,9 GHz). Tutaj pobór mocy sięgnął 516 W. Jednak na platformie HWBOT zespół ASUS ROG OC pokazał wynik 128 391 punktów po podkręceniu do 5220,8 MHz.

Zobacz: ASUS wypuszcza gamingowy monitor z odświeżaniem 300 Hz

Zobacz: Intel zaczyna oszczędzać. Drastyczne zmniejszenie dywidend

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: der8auer, HWBOT

Źródło tekstu: oprac. własne