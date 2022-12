Pierwsze dyski SSD PCIe 5.0 trafiły do sklepów. Są absurdalnie drogie

W jednym z japońskich sklepów pojawiły się pierwsze dyski SSD NVMe z interfejsem PCIe 5.0. Jeśli planowałeś zakup, to przygotuj sobie spory zapas gotówki.

Ceny dysków SSD niemal z miesiąca na miesiąc lecą w dół. Dzisiaj modele SATA, a nawet NVMe są już na tyle tanie, że można nimi całkowicie zastąpić archaiczne już modele talerzowe. Jednak w przypadku nowych nośników z interfejsem PCIe 5.0 tak najwyraźniej nie będzie. Szykuje się duży podatek od nowości, bo pierwsze modele są absurdalnie drogie.

Ceny dysków SSD PCIe 5.0

Niedawno japoński producent CFD Gaming zapowiedział pierwsze, gamingowe dyski SSD NVMe PCIe 5.0. Oferują one do 10 GB/s odczytu oraz 9,5 GB/s zapisu danych. Do tego dochodzi 1500K IOPS oraz 3-letnia gwarancja. Wydaje się, że standardem staną się modele z chłodzeniem aktywnym, bo właśnie z takimi mamy do czynienia w tym przypadku. Rzecz w tym, że będą one absurdalnie wręcz drogie.

Japoński producent przygotował trzy modele o pojemnościach 1, 2 i 4 TB. Kosztują one odpowiednio 57420, 114840 oraz 229680 jenów, co przekłada się na mniej więcej 400, 800 i 1600 dolarów. Oznacza to kwotę prawie 1800 zł za dysk SSD PCIe 5.0 o pojemności zaledwie 1 TB i niemal 7100 zł za model 4-terabajtowy. Dla porównania Samsung 990 PRO 1 TB, czyli jeden z najlepszych modeli PCIe 4.0, kosztuje około 800 zł. To ponad 2 razy mniej niż życzy sobie japońska marka.

Oczywiście dochodzi tutaj podatek od nowości, ponieważ mamy do czynienia z zupełnie nowym, szybszym interfejsem. Dodatkowo premiera mocno się opóźniła. Pierwotnie pierwsze modele dysków PCIe 5.0 miały zadebiutować razem z procesorami Ryzen 7000, ale tego terminu nie udało się dotrzymać. Wiadomo, że przeznaczony do tego kontroler Phison E26 ma opóźnienie i pierwsze modele w niego wyposażone być może zostaną zaprezentowane na CES 2023, czyli na początku stycznia.

Źródło zdjęć: Christian Wiediger / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech