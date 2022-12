AMD szykuje trzy procesory Ryzen 7000 z 3D V-Cache. Znamy szczegóły

AMD od początku nie ukrywało, że oprócz zwykłych procesorów Ryzen 7000, szykuje też modele wyposażone w pamięci podręczne 3D V-Cache, na wzór modelu Ryzen 7 5800X3D. Właśnie poznaliśmy szczegółowe plany Czerwonych. Tym razem producent szykuje aż trzy układy.

Informacje pochodzą z koreańskiego serwisu Quasar Zone, a zebrał je na Twitterze @harukaze5719, który doskonale jest znany w branży z licznych przecieków. Z informacji wynika, że AMD szykuje trzy procesory Ryzen 7000 z pamięciami 3D V-Cache. Mają to być układy 8-, 12- i 16-rdzeniowe. W przypadku środkowego nie jest pewne, czy to Ryzen 7 7700X3D, czy 7800X3D.

Co jeszcze wydaje się ciekawe, to informacja, że AMD nie zamierza zmieniać taktowania procesorów. Warto pamiętać, że Ryzen 7 5800X3D, chociaż dużo wydajniejszy od zwykłego Ryzena 7 5800, to miał obniżone zegary o 400 MHz bazowo i 200 MHz w Boost. W przypadku nowych modeli taktowanie ma być identyczne lub prawie identyczne.

