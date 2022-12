Kombinowali z kartami graficznymi. Teraz mają duży problem

Przy premierze najnowszych kart graficznych NVIDII nie zabrakło spekulantów. Tym jednak razem nie mieli szczęścia, a naganne kombinatorstwo się nie opłaciło.

Podczas kryptowalutowanego szaleństwa, które na szczęście się już skończyło, w świecie PC pojawił się nowy trend. Osoby łaknące prostego i szybkiego zarobku zaczęły bawić się w spekulację. To znaczy polowały w sklepach na tanie karty graficzne, nabywały je i potem z dużą marżą sprzedawały w internecie.

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że robiono to na masową skalę, a karty trafiały głównie do górników gotowych zapłacić więcej za "narzędzie pracy". Tym samym w sklepach nie zostawało nic dla zwykłych Kowalskich. Jednak część osób nie zauważyła, że czasy się zmieniły i aktualnie tzw. "scalping" nie ma sensu.

Przy ostatniej premierze kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4080 na samym początku można było obserwować braki w sklepach. Pojawiały się one jednak szybko na Allegro, OLX i zagranicznych odpowiednikach w wyższej cenie. Wszystkiemu winni byli tzw. scalperzy.

Jednak seria NVIDIA GeForce RTX 4000 jest BARDZO droga, tym samym gracze nie są nią zainteresowani i czekają na tańsze modele. Lada moment do sklepów trafi AMD Radeon RX 7900 XT(X), a na początku przyszłego roku debiutować ma GeForce RTX 4070 Ti. Górnicy też nie kupują aktualnie nowych GPU.

W efekcie spekulanci zostali "z ręką w nocniku" - mają karty, których nikt nie chce kupić. Co więcej są one już bez problemu dostępne w sklepach. Tym samym kombinatorom pali się grunt pod nogami. W sieci można obserwować aktualnie wysyp sprzedawanych modeli określanych "jak nowe" w cenach MSRP.

Scalperzy próbowali co prawda wpierw zwracać zakupione, ale nieodsprzedane drożej karty graficzne do sklepów, ale te (przynajmniej zagraniczne) również się wycwaniły i zmieniły zasady dotyczące zwrotów. Spekulanci próbują więc zminimalizować straty odsprzedając to co mają w "normalnych" cenach.

Nie dajcie się zwieść i nic nie kupujcie, a jeśli już to w sprawdzonych sklepach. Zakup na Allegro czy OLX od osoby prywatnej oznacza brak rękojmi. Nawet z gwarancją producenta mogą być problemy.

