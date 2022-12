Nadciąga biała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4000

Jeśli marzy Ci się całkowicie biały, wydajny zestaw komputerowy to mamy dobrą wiadomość. Lada moment na rynek trafi nowa karta graficzna w tej kolorystyce.

W sklepach dostępne są już karty graficzne nowej generacji. Mowa o modelach NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz RTX 4080. Oferują one najwyższą wydajność zostawiając zarówno konkurencje, jak i starszą serię GeForce RTX 3000 daleko w tyle. Niestety, ich ceny są szalenie wysokie, a wiele osób wstrzymuje się z zakupem.

Kolejną białą kartą graficzną będzie GeForce RTX 4070 Ti

Partnerzy Zielonych więc dwoją się i troją pracując nad kolejnymi autorskimi modelami, które przekonałyby entuzjastów do wydania ich ciężko zarobionych pieniędzy. Mowa w końcu o tysiącach złotych. GALAX twierdzi, że specyfikacja to nie wszystko. Liczy się też wygląd. A dowodem na to ma być kolejny niebanalny układ.

Japoński oddział firmy GALAX opublikował na Twitterze wpis, który zapowiada nową kartę graficzną. Będzie to bliżej nieokreślony GeForce RTX 4000, który ma się cechować białą kolorystyką. Od skorupy chłodzenia, przez wentylatory, aż po backplate.

Chociaż producent nie mówi tego wprost, to można śmiało zakładać, że chodzi o GeForce RTX 4070 Ti. Ma się on w końcu ukazać już niedługo, bo na początku przyszłego roku. Będzie to prawdopodobnie przedstawiciel serii SG. Zwłaszcza, że GALAX szykował białego GeForce RTX 4080 12 GB, zanim NVIDIA anulowała ten model.

Osobiście cieszy mnie popularyzacja białej kolorystyki, co potwierdzają wychodzące niedawno i testowane przez nas obudowy jak Fractal Torrent White RGB TG. Jest to drugi z najbardziej uniwersalnych kolorów.

