To jest najpopularniejsza karta graficzna wśród graczy

Wygląda na to, że drogie karty graficzne wcale nie interesują graczy. Poznaliśmy najnowsze statystyki i wiemy już, jakie modele dominują na rynku.

Od niedawna na rynku kart graficznych mamy nie dwóch, a trzech dużych producentów. Do AMD i NVIDII dołączył Intel. Tym samym w sklepach konsumenci mogą wybierać między autorskimi Radeonami, GeForce'ami oraz ARC Alchemist. Pytanie jednak która z firm jest najchętniej wybierana i jaki model jest najpopularniejszy?

Karty graficzne NVIDIA GeForce dominują wśród graczy

Tutaj z pomocą przychodzą statystyki Steam, czyli najpopularniejszej na świecie platformy dla graczy PC. Powstają one na bazie analiz sprzętu użytkowników i są one bardzo dobrym spojrzeniem na trendy panujące na rynku. A tak się składa, że doszło do zmian na samym szczycie.

Według Steam Hwardware Survey na Listopad 2022 najpopularniejszą kartą graficzną jest NVIDIA GeForce RTX 1650, która po wielu miesiącach zdetronizowała wreszcie dotychczasowego króla w postaci GeForce RTX 1060. Pierwszy zyskał 0,66% udziałów rynku, drugi zaś stracił aż 1,85%.

Skąd te zmiany? Kryzys na rynku kryptowalut i drożejący prąd sprawiły, że ceny kart graficznych wróciły do normy. Tym samym konsumenci mogli wreszcie w sensownej cenie zmodernizować swoje komputery.

Warto zauważyć, że całe TOP 10 zdominowane jest przez Zielonych. AMD pojawia się dopiero na 13, zaś Intel na 17 miejscu. W obu przypadkach są to układy zintegrowane w procesorach.

Udowadnia to tylko kolejny raz, że większość graczy zainteresowana jest nisko-średnim segmentem cenowo-wydajnościowym jak GeForce GTX/RTX xx50/xx60, a nie drogimi flagowcami pokroju RTX 4090 i 4080.

Źródło zdjęć: Steam, Shuttersrock, NVIDIA

Źródło tekstu: oprac. własne