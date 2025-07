Telefon w środku nocy. Oszustwo, które jest wręcz okrutne

A wiadomo, że dla dziecka w potrzebie, kochający rodzic jest w stanie poświęcić wiele. Przelać każdą sumę pieniędzy i to bez słowa. I na to właśnie liczą oszuści, którzy dzięki sztucznej inteligencji są w stanie podrobić każdy głos. Mieszkańcy Opolszczyzny są właśnie nękani tego typu okrutnymi próbami wyłudzeń pieniędzy. Oszuści z pewnością nie poprzestaną na jednym regionie Polski. Jest bardziej niż prawodpodobne, że będzie się ono rozprzestrzeniać po całym kraju.

Nocne telefony nękają mieszkańców

Pani Katarzyna natomiast w momencie cała truchleje i czuje, że powinna natychmiast jechać do córki, która przebywa w Krakowie. W panice zadaje jej mnóstwo pytań, ale córka tylko łkała i powtarzała, że przebywa na komisariacie. Pani Katarzyna postanowiła jednak uspokoić się na chwilę i zadała własnej córce kluczowe pytanie: Dziecko, jak ja mam na imię i nazwisko?

W tym momencie połączenie się urwało. Pani Katarzyna wiedziała już, że dzwonili do niej oszuści. Jednak nadal nie mogła uwierzyć, że byli w stanie posługiwać się głosem jej własnej córki.

To nie były tylko emocje, oszuści za pomocą specjalnych narzędzi AI są w stanie wygenerować głos konkretnej osoby. I nie jest to jakaś skomplikowana operacja. Dlatego warto mieć tego świadomość i nie dać się namówić do przelewu pieniędzy na podane przez telefon konto.