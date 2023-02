Znamy szczegóły dotyczące procesorów Intel Meteor Lake-S

W sieci pojawiły się nowe, szczegółowe informacje na temat procesorów Intel Meteor Lake dla komputerów stacjonarnych. Wśród nowości m. in. więcej linii PCIe 5.0.

Losy procesorów Intel Meteor Lake-S stoją pod znakiem zapytania. Z jednej strony plotkuje się, że wcale nie trafią na rynek. Zamiast tego w tym roku zobaczylibyśmy rodzinę Intel Raptor Lake Refresh korzystającą nadal z gniazda LGA 1700, by później przywitała nas od razu seria Intel Arrow Lake.

Nie wiadomo czy Intel Meteor Lake-S w ogóle trafią na rynek

Z drugiej zaś wiarygodne źródła publikują coraz więcej przecieków dotyczących Intel Meteor Lake-S. Jednym z nich jest użytkownik Twittera o pseudonimie TCL (@leaf_hobby), który wcześniej podał przedpremierowo prawdziwe dane na temat profesjonalnych procesorów Intel Xeon W3400 i W2400.

Twierdzi on, że procesory Intel Meteor Lake do komputerów stacjonarnych otrzymają wreszcie 20 linii PCIe 5.0, 16 dla kart rozszerzeń i 4 dla SSD (obecnie mowa o 16 dzielonych). Prócz tego dodatkowe 4 linie PCIe 4.0.

Jak na razie gotowe są modele wyposażone w 14 (6 dużych i 8 małych) oraz 22 (6D/16M) rdzeni, a więc mniej niż w dostępnym już Intel Core i9-13900K. Niewykluczone jednak, że prace nad flagowym CPU nadal trwają.

Oczywiście jak to u Intela bywa nowe procesory będą wymagały nowych płyt głównych. Mowa o chipsetach Intel 800 i gnieździe LGA 1851. Co ciekawe jego wymiary są identyczne do Intel LGA 1700. Układ Intel Z890 zaoferuje dodatkowe 4 linie PCIe x4, obsługę WiFi 7 oraz będzie wspierał system Windows 12.

Wszystkie te informacje są dość zaskakujące. Najmniej dziwną, a wręcz oczywistą, wydaje się, że Intel Meteor Lake-S będą obsługiwały jeszcze szybsze pamięci RAM DDR5. Nic się za to nie mówi o kontrolerze DDR4, a więc należy zakładać, że Niebiescy porzucą wreszcie stary standard.

Część chińskich źródeł twierdzi, że płyty główne z chipsetem Intel Z890 mają zadebiutować w drugim kwartale 2024 roku. Wtedy też należałoby się spodziewać procesorów Intel Meteor Lake. O ile w ogóle się pojawią.

