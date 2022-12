Radeony RX 7900 XTX/XT z dużymi problemami na premierę

Wielkimi krokami zbliża się premiera kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX oraz 7900 XT. Jednak już od początku może być duży problem z kupnem.

Kilka niezależnych źródłem poinformowało o potencjalnych problemach z premierą kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT. Jeśli planowaliście zakup jednego z modeli, to musicie liczyć na sporo szczęścia, bo może to być bardzo utrudnione.

Słaba dostępność Radeonów RX 7900

Według Igor's Lab do regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) trafi na premierę zaledwie 10 tys. egzemplarzy nowych kart, z czego niemal 1/3 (aż 3 tys.) będzie do kupienia w Niemczech. Oznacza to, że wiele osób będzie musiało obejść się smakiem i czekać na lepszą dostępność, która powinna znacząco poprawić się dopiero na początku 2023 roku.

Słaba dostępność ma wynikać z problemów ze sterownikami oraz BIOS-em. Kilku partnerów musiało z tego powodu przełożyć premierę własnych modeli. Niektóre mogą trafić na sklepowe półki z tygodniowym opóźnieniem, a w przypadku innych mówi się nawet o miesięcznym opóźnieniu. Częściowo wynika to też z panującego w Azji koronawirusa, z powodu którego część fabryk było czasowo zamkniętych.

Karty AMD Radeon RX 7900 XTX/XT mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród graczy. Rekomendowane ceny to 999 oraz 899 dolarów, gdzie konkurencyjny GeFroce RTX 4080 jest sprzedawany po 1199 dolarów. Jeśli AMD okaże się konkurencyjne pod względem wydajności, to NVIDIA może mieć bardzo duży problem.

Na szczęście słaba dostępność to na ten moment tylko plotki, więc możemy mieć nadzieję, że w rzeczywistości będzie lepiej. Premiera nowych Radeonów zaplanowana jest na 13 grudnia.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Tom's Hardware