Intel wraca do korzeni. Dostaniemy lepszy system montażu CPU

Niebiescy mają plan jak obniżyć temperatury flagowych układów nowej generacji. Pora na powrót do przeszłości i sięgnięcie po sprawdzony system.

Przemysław Banasiak (Yokai)
Przemysław Banasiak (Yokai)
Intel szykuje istotną zmianę w platformie dla procesorów Nova Lake-S. Z przecieków wynika, że wybrane płyty główne z gniazdem LGA 1954 otrzymają nowy mechanizm docisku z dwoma dźwigniami. Rozwiązanie określane jako "2L-ILM" ma trafić przede wszystkim do modeli z wyższej półki, podczas gdy tańsze konstrukcje zachowają klasyczny wariant.

Co to zmieni? Poprawny docisk procesora w sockecie ma bezpośredni wpływ na to, jak dobrze IHS styka się z podstawą chłodzenia. Im równiejsza powierzchnia i lepszy kontakt, tym niższe temperatury. To właśnie dlatego entuzjaści od kilku generacji sięgają po specjalne ramki od firm trzecich. Różnica potrafi wynosić nawet kilka stopni Celsjusza.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 7 8700F 100-100001590BOX
Procesor AMD Ryzen 7 8700F 100-100001590BOX
0 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 849 zł
Procesor AMD Ryzen 9 9900X3D 100-100001368WOF
Procesor AMD Ryzen 9 9900X3D 100-100001368WOF
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Procesor INTEL Core i7-14700F (OEM)
Procesor INTEL Core i7-14700F (OEM)
0 zł
1249 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249 zł
Advertisement

Warto zaznaczyć, że nie będzie to całkowita nowość. Intel stosował już podobne rozwiązanie w przeszłości, dla platformy HEDT w postaci gniazda LGA 2011, projektowano z myślą o serii Xeon. W nowszych platformach konsumenckich Intel też eksperymentował z mechanizmem docisku. Przy Arrow Lake pojawił się między innymi wariant RL-ILM.

W przypadku Nova Lake-S stawka wydaje się jednak jeszcze większa. Procesory te zaoferują nie tylko maksymalnie 52 rdzenie, ale też pamięć bLLC (odpowiednik 3D V-Cache). Dodatkowo jest szansa, że ta platforma będzie "żyła" dłużej niż dwie generacje - Niebiescy muszą się więc przyłożyć.

Źródła zdjęć: Shutterstock / Andrei Armiagov, Wikipedia / Smial
Źródła tekstu: VideoCardz, oprac. własne